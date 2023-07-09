عيوبه ظهرت .. احذر قبل التحميل ..«ثريدز» حديث العالم|فيديو

أكد المهندس أنس نوفل خبير البيانات، أن المنصة الجديدة "ثريدز" من شركة ميتا، هدفها الرئيسي منافسة شركة تويتر، مضيفاً أنه من مميزات تطبيق ثريدز إرتباطه بتطبيق إنستجرام، و هذا ما جعل إستخدامه أكثر سهولة.

أسباب الإقبال على تطبيق ثريدز



وأضاف أنس نوفل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه من أحد أسباب الإقبال على تطبيق ثريدز، أن هناك الكثير من مستخدمي تويتر مستاءون بعد القرارات الأخيرة بتويتر.



وتابع:"تطبيق ثريدز لم يتوفر حتى الآن في الاتحاد الأوروبي و من عيوبه أنه إذا تم حذف حسابك من ثريدز ، يحذف حسابك من إنستجرام تلقائياً".