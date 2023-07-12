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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ليس الشبيه الأول لتوتير|5 معلومات مهمة عن تطبيق ثريدز.. تعرف عليها

تطبيق ثريدز
تطبيق ثريدز

قال المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات إن تطبيق ثريدز الذي أطلقته شركة ميتا مؤخرًا لا يعتبر الشبيه الأول لتوتير، فهو الشبيه رقم 20، موضحًا أن ثريدز هو النسخة النصية من إنستجرام وأقل تعقيدًا من تطبيق توتير.
 

وصحح “طارق” معلومة خاطئة لدى البعض خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” من تقديم داليا أيمن والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، قائلًا إنه في حالة مسح تطبيق ثريدز لن يتم قفل تطبيق إنستجرام، متابعًا أن النسخة الموجود حاليًا من تطبيق ثريدز هي النسخة الأولية منه ومن الوارد حدوث بعض المشكلات وهذا يعتبر أمرًا طبيعيًا.

وتابع خبير تكنولوجيا المعلومات أنه وارد خلال هذا الشهر يحدث تعديل في التطبيق نظرًا لوجود بعض المشكلات في خاصية الفيديو وغيرها، مؤكدًا أن هذه الشركات تتبع استراتيجيات تعرف احتياجات المستخدم وتعمل على تلبيتها.

 

ثريدز تطبيق ثريدز ميتا توتير تكنولوجيا المعلومات

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