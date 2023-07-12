مختار غباشي عن قرارات الحكومة الأخيرة: ثورية ومشجعة للمستثمر|فيديو

قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن قرارات المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء أمس ثورية وتشجع المستثمر بشكل كبير، مؤكدًا أن المستثمر يريد أن يثق في الأداء الحكومي ويتأكد تمامًا من عدم وجود بيروقراطية.





وأضاف “غباشي” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” من تقديم الإعلامية هند النعساني والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن رفع القدرة التصديرية وتنمية السياحة وغيرها من الجهود الأخرى التي تقوم بها الدولة تعد خطوات رائعة؛ لكن لتحقيق المزيد يجب معرفة المشكلة وحلها.



وأشار إلى أنه يجب النظر إلى السائح على أنه إنسان حر وعدم تقيده بظروف إقامة معينة وترك له حرية اختيار أماكن السكن وتوفيرها له، بجانب توفير أماكن مناسبة للتنزه، مشيرًا إلى أن تحويلات المصريين في الخارج تعد من مصادر العملة الصعبة بالنسبة للدولة بجانب قناة السويس والسياحة.