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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تتخطى الـ 40 مئوية.. درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

درجات الحرارة المتوقعة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

قدّمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء ، 12 يوليو 2023، في القاهرة والمحافظات.

حالة الطقس

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء:
العظمى الصغرى
القاهرة 35 - 25
الإسكندرية 32  - 23
الإسماعيلية 36 - 24
الغردقة 39 -29
أسوان 42 - 28
سوهاج 39 - 25
المنيا 38- 24

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