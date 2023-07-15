ميتا تتخذ إجراءات إضافية لحظر المستخدمين الأوروبيين من استخدام Threads

قالت شركة ميتا المالكة لتطبيق Threads في بيان لها إنها اتخذت المزيد من الإجراءات لمنع المستخدمين المقيمين في الاتحاد الأوروبي من الوصول إلى التطبيق الجديد عبر شبكات VPN والتي يمكنها تخطي الحجب المفروض على التطبيق في تلك الدول.

وأكدت ميتا أن دول الاتحاد الأوروبي لا تزال سوقًا مهمًا للشركة، حيث تأمل الشركة بالسماح لإتاحة التطبيق الخاص بها هناك. ونظرا لمخاوف الخصوصية المتعلقة بالتطبيق فإن الاتحاد الأوروبي لم يقرر بعد السماح بإتاحة التطبيق.

ويخلق النهج الذي يعمل به تطبيق Threads تحديات قانونية وتنظيمية لشركة ميتا في الاتحاد الأوروبي، حيث يتتبع التطبيق على نطاق واسع المستخدمين؛ ووفقًا لسياسة خصوصية ميتا وقائمة iOS الخاصة بالتطبيق، والتي تكشف عن أن التطبيق قد يجمع مجموعة من البيانات الشخصية ، بما في ذلك المعلومات الحساسة للغاية مثل البيانات الصحية والمالية والموقع الدقيق وسجل التصفح وجهات الاتصال وسجل البحث.

وبموجب قانون حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي ، تتطلب ميتا أساسًا قانونيًا صالحًا لمعالجة هذه البيانات الشخصية بشكل قانوني لاستهداف الإعلانات، وهو أمر تواجه فيها الشركة حالة من عدم اليقين المتزايدة خاصة بعد حكم محكمة العدل الدولية الأخير.

ويضع أيضا قانون الأسواق الرقمية، قيودًا على كيفية قيام عمالقة شركات التكنولوجيا بجمع البيانات للإعلانات، وبحسب ما ورد أشارت ميتا إلى عدم اليقين بشأن كيفية تطبيق آلية DMA على استخدام أعمالها للبيانات، باعتبارها وراء التأخير في إطلاق Threads في الاتحاد الأوروبي، بحسب TechCrunch .

