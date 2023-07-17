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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

حظر حتى مع VPN.. ميتا تمنع مستخدمي أوروبا من دخول Threads لهذا السبب

ثريدز
ثريدز

أطلقت شركة "ميتا" الأمريكية تطبيقها الجديد "ثريدز" شبيه  تويتر  والمرتبط بـ "إنستجرام" في وقت سابق من هذا الشهر وسرعان ما حقق نجاح غير مسبوق بين التطبيقات من خلال تسجيله 100 مليون مستخدم خلال 5 أيام فقط.

أحدث تطبيق  Threads  ضجة كبيرة مع استقطابه 109 ملايين مستخدم في أول أسبوع فقط من عمره. ثريدز متوفر في أكثر من 100 دولة حتى الآن، تشمل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، ولكن قررت Meta عدم إتاحة التطبيق في أوروبا، معلنة حظرًا شاملا، لدرجة وصلت أن يتم حظر المستخدمين الأوروبيين الذين يحاولون الوصول إلى التطبيق عبر VPN!

ثريدز

ولمن لا يعرف مصطلح VPN يعني “شبكة خاصة افتراضية” وظيفتها الأساسية إنشاء اتصال أكثر أمانا بينك وبين الإنترنت، مع طبقة حماية إضافية لخصوصيتك وإخفاء الهوية، وهي الطريقة الأكثر أمانا عند تصفح الإنترنت، مع هذه الخاصية يخضع نشاطك على الإنترنت للتشفير الكامل وتغيير وعنوان IP الخاص بجهازك للتنكر، على سبيل المثال إذا كنت تتصفح الإنترنت من مصر يمكن أن يظهرك الـ VPN بعنوان وكأنك تتصفح الإنترنت من أمريكا، فلا يستطيع أحد رؤية هويتك الحقيقة أو أنشطتك عبر الإنترنت، حتى مزود خدمات الإنترنت والحكومات والقراصنة.

وفقا لتقرير موقع gizchina التقني، أكدت شركة "ميتا" تؤكد META أنها تمنع وصول عملاء الاتحاد الأوروبي المستخدمين VPN من الوصول إلى ثريدز، الذي أثار فضول كل مستخدمي الإنترنت حول العالم وجعلهم يريدون الدخول على هذا التطبيق حتى ولو من باب حب الفضول فقط.

 

ميتا تتخذ إجراءات إضافية لحظر المستخدمين الأوروبيين من استخدام Threads

تحديث جديد من "ميتا"..  11 خاصية جديدة في Threads قريبًا

سيتوجب على المستخدمين الأوروبيين انتظار قرار Meta بإطلاق التطبيق رسميا في منطقة الاتحاد الأوروبي بصبر، لأنه حتى مع استخدام خاصية  VPN، لا تحمل الملفات الشخصية والمحتوى ما زال محظور.

لم توضح شركة Meta سبب عدم طرحا لـ "ثريدز" في الاتحاد الأوروبي ولكن يبدو أنها تنتظر التوافق مع قانون الأسواق الرقمية القادم حتى لا تحدث مشاكل، 

قانون جديد يهدف إلى منع التقنيات الكبيرة التي ترتبط بالمستهلكين من إساءة استخدام قوتهم السوقية.

VPN Threads انستجرام ثريدز تويتر ميتا

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