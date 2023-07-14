عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

دخلوه حب فضول ولم يستخدموه.. الوجه الآخر لنجاح ثريدز Threads السريع

ثريدز
ثريدز

مر أسبوع واحد فقط منذ أن أطلقت Meta تطبيقها الجديد المشابه تماما لتويتر والذي حمل اسم "ثريدز" أي "الخيوط" وفقا للترجمة العربية الحرفية، وما هي إلا ساعات قليلة حتى بلغ عدد المشتركين فيه 70 مليون، محطمًا بذلك الأرقام القياسية.

وبحلول نهاية اليوم الأول، كان يحمل ثريدز في جعبته 70 مليون حساب وبحلول اليوم الخامس من عمره استطاع استقطاب 100 مليون ، وعلى الرغم من أنه يفتقر إلى العديد من الميزات الموجود في منافسه الأقدم "تويتر" فقد أعرب الكثيرون عن حبهم للتطبيق المنافس متوقعين أن يكون "قاتل تويتر".

ولكن هل سيكون تطبيق "ثريدز" بالفعل خطرًا حقيقًا على تويتر وهل سيستمر بنفس القوة والزخم الذي انطلق به؟ يلقي موقع MailOnline الضوء على مستقبل التطبيق الجديد من "ميتا" الذي سجل حتى الآن 109 مليون مستخدم.

أول تطبيق من شركة "ميتا" وهو فيسبوك Facebook ، أخذ أربع سنوات ونصف للوصول إلى نفس الهدف المتمثل في 100 مليون مستخدم، وصل لهذا الرقم في عام 2008. كما حقق انستجرام Instagram هذا الرقم بعد عامين ونصف من إطلاقه، في عام 2010. 

وبالمقارنة نجد أن منصة Twitter للتدوينات القصيرة استغرقت عامين للوصول إلى مليون مستخدم فقط قبل أن يرتفع إلى 151 مليون مستخدم بحلول عام 2012 - بعد أكثر من خمس سنوات من إطلاقها، وإذا استمرت منصة "ثريدز" في معدلات نموها السريع للغاية، فقد يصل عدد المشتركين إلى 200 مليون بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

ولكن رغم كل هذه الحسابات التي تم تسجيلها وتفعيلها لا يزال من غير الواضح عدد مستخدمي ثريدز الجدد النشطين باستمرار على النظام الأساسي، وميتا لم تعلن عن هذا الرقم الخاص بالتفاعل على تطبيقها الجديد.

عدم معرفة كمية الحسابات النشطة باستمرار على "ثريدز" تلقي بظلال من عدم اليقين حول قدرة التطبيق الجديد على أن يكون ندا حقيقيا لتويتر لأنه يمكن أن يكون نجاحه قصير الأمد، تسجيل الحسابات لا يعني بالضرورة الاستخدام.

ثريدز

وعاد بعض مستخدمي "ثريدز" الآن إلى منصة تويتر Twitter مرة أخرى، تاركين التطبيق الجديد وراءهم بعد أيام فقط من تجربته من باب حب الفضول والاستكشاف، هؤلاء المستخدمين غير قادرين على حذف حسابات ثريدز الجديدة الخاصة بهم أيضًا لأنهم بذلك سوف يحذفوا أيضا حساب انستجرام الخاص بهم، لأن كلا الحسابين مترابطان إلى حد كبير وأن Meta لم تطور بعد ميزة الفصل بينهما.

ثريدز

وكتب أحد المستخدمين: "أعتقد أن تسجيل حساب على ثريدز أمر مختلف تمامًا عن المستخدمين النشطين. قام الكثير من الأشخاص بالتسجيل لمعرفة ما يدور حوله ، وليكون لديه نسخة احتياطية لتويتر".

حظر ثريدز.. إيلون ماسك يوجه ضربة جديدة لـ مارك زوكربيرج

أعوان ماسك يبيعونه لـ مارك.. موظفو تويتر يرحلون لـ ثريدز

وكتب آخر: "بالضبط ، اشتركت في ثريدز اليوم الأول. لكن عدت بالفعل إلى استخدام Twitter كتطبيق رئيسي، حتى يتغير ثريدز ليكون بشكل لائق به خانة لمن أتابعهم وبه وسيلة بحث، ثريدز ليس على قدم المساواة مع Twitter".

وقال آخر: "لا أحب ثريدز/ أجد صعوبة في العثور على أسباب لفتح التطبيق. ربما يكون بسبب قائمة من أتابعهم، لا أعرف السبب".

وتزعم شركة Business of Apps أن "تويتر" كان لديه في المتوسط 401 مليون مستخدم في عام 2022 بينما كان لدى انستجرام أكثر من 2.2 مليار مستخدم.

وقال جيك مور ، مستشار الأمن العالمي في ESET لـ MailOnline: "من الطبيعي أن يكون عدد الحسابات على التطبيق الجديد كثيرة خاصة مع الدعاية التي رافقت انطلاقة، الكثير كان يريد تجربة التطبيق الجديد من باب إلقاء نظرة عليه، لكن الأوفياء الحقيقيين فقط هم من سوف يستخدمون ثريدز، خاصة مع وجود عدد كبير من التطبيقات المنافسة"

ثريدز Threads Meta تويتر ميتا فيسبوك Instagram انستجرام Twitter

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأشيرة دخول جديدة إلى كندا تؤهلك للعيش هناك.. هذه شروطها

بعد رباعية الأهلي.. مرتضى منصور يقف أمام المحكمة من جديد بسبب الخطيب

مفاجأة .. الجزيرة الإماراتي يعلن رحيل بن شرقي

مش من حقه.. تفاصيل توبيخ مدرب الزمالك مدافعي الأهلي بالقمة 126

نجيب ساويرس يوجه رسالة إلي جوهرة هجوم الأهلي.. واللاعب يرد

رحيله عن الزمالك خلال ساعات | صحيفة أجنبية تعلن مفاجأة بشأن أوسوريو

بعد رباعية الأهلي.. تعليق مثير من طارق السيد نجم الزمالك

عناق وخناقة ونقل للمستشفى|7 مشاهد لافتة بقمة الأهلي والزمالك.. أكرم توفيق : خدنا الدوري وإمام

موضوعات متعلقة

يُعرّض المستخدمين للخطر.. OpenAI مخترعة ChatGPT تخضع لتحقيق فيدرالي .. القصة الكاملة

فئة 5 آلاف جنيه.. HTC تطرح رسميا أجهزة لوحية جديدة

كل ما تريد معرفته عن شركة إيلون ماسك للذكاء الاصطناعي xAI

40 لغة وشخصيات مختلفة.. جوجل bard بـ 6 مزايا جديدة

بكبسة زر واحدة .. إزاي تتخلص من المكالمات المزعجة على WhatsApp

بأحدث معالج كوالكوم.. شاومي تستعد لإطلاق هاتف Redmi بمواصفات "بريميوم"

مميزات مش موجودة في سامسونج.. هونر تطلق ساعتها الذكية watch 4

هونر تستعد لإطلاق هاتف قابل للطي مخصوص لمحدودي الدخل

ترشيحاتنا

اركب البوكس.. منشور مثير لشقيقة زوجة حسن شاكوش

موعد رأس السنة الهجرية وهل الهجرة النبوية في المحرم؟ الإفتاء تحسم الجدل

164.3 مليار جنيه فائضا في الموازنة العامة.. جهود الدولة للارتقاء بالاقتصاد المصري

البنك الأهلي يفوز على فيوتشر في الدوري

محمد هنيدي: علاء مرسي عصبي ومتهور.. وأحمد آدم صديق منذ سنوات طويلة

للاستثمار في مواد نادرة.. اتفاق بين «بن سلمان» ورئيس الوزراء الياباني| قريبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. الملكة رانيا تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

لو بتعاني من التثاؤب المستمر فأنت مصاب بهذه الأمراض.. لا تتغافل عنها

بعد فيديو العريس أثناء عقد القران.. كيف يصبح الرجل سندا لزوجته؟

ثعبان ضخم يثير رعب صائديه.. شاهد

فيديو

سر عدم الإنجاب.. هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها من أحمد فهمي

النقص فيك .. فيديو مفاجئ من زوجة حسن شاكوش

اتعرض عليا الغناء في فرح شعبي وعلاقته بالفتاة الكينية.. أبرز تصريحات محمد هنيدي

لم اكن مسلما شيعيا وحفظت القرآن .. جورج قرداحي يرد على حقيقة اعتناقه الإسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ