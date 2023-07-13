حظر ثريدز.. إيلون ماسك يوجه ضربة جديدة لـ مارك زوكربيرج

يعد تويتر Twitter منصة وسائط اجتماعية شهيرة تتيح للمستخدمين مشاركة أفكارهم ومحتوياتهم مع العالم، من أهم ميزاتها القدرة على إنشاء سلاسل الرسائل ومشاركتها، وهي عبارة عن سلسلة من التغريدات المرتبطة ببعضها البعض لإخبار قصة أو مشاركة المعلومات.

ومع ذلك، في تطور حديث، أطلقت نظيرتها الأمريكية "ميتا" Meta منصة اجتماعية جديدة تسمى ثريدز Threads، ووفقا لـ CNN، فإن هذه المنصة تشبه إلى حد كبير تويتر ولها واجهة مستخدم نصية مشابهة له، وعلى الرغم من أن مستخدمي هذا التطبيق يمكنهم نشر الصور أو مقاطع الفيديو، إلا أن تركيز الخدمة الأساسي ينصب على النص تماما مثل تويتر.

وأظهر إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" علنا استياءه من إطلاق منصة نسخة من شبكة التدوينات الاجتماعية، كما أنه هدد بمقاضاة مالك فيسبوك لهذا السبب.

وعبر إيلون ماسك، في تغريدة عن غضبه الشديد من تصميم ثريدز على حسابه الرسمي على تويتر، قائلا: "المنافسة جيدة، والغش ليس كذلك"، ولذلك على الأرجح، سيجتمع كل من "تويتر" و"ميتا" في المحكمة بسبب إطلاق Threads، حيث توجد بالفعل مطالبات ومطالبات مضادة من كلا الجانبين.

ومع انتظار نتيجة النزاع القضائي بين الطرفين، لا يزال هناك توتر بين "تويتر" و"ميتا"، ولكن الأولى اتخذت إجراء تقنيا تجاه "ثريدز" من خلال حظر نشر روابط منصة المنشورات النصية على تويتر.

تويتر يحجب روابط ثريدز في عمليات البحث

ووفقا للتقارير الأخير الصادر من موقع "9to5mac"، حظرت منصة "تويتر" بشكل انتقائي عمليات البحث عن التغريدات التي ترتبط بـ Thread، وعلى الرغم من أنها تسمح بنشر عناوين URL لـ ثريدز في الوقت الحالي، ولكن عند محاولة المستخدمين العثور على روابط سلاسل الرسائل باستخدام عنوان URL، لن يوفر عامل البحث أي نتائج.

وتسببت هذه الخطوة في حدوث ارتباك وإحباط بين المستخدمين الذين يعتمدون على تويتر للعثور على المعلومات ومشاركتها.

لماذا يتم حظر عمليات البحث عن ثريدز على تويتر؟

في الوقت الحالي، من غير الواضح السبب الرئيسي وراء اتخاذ تويتر هذا الإجراء، ومع ذلك، تزعم التقارير التي شاركها موقعي Techcrunch و Wccftech، أن تويتر قد يكون قلقا بشأن الانخفاض المحتمل في حركة المرور بعد إطلاق Thread، لذا من المهم ملاحظة أن الشركة الأمريكية نفذت مؤخرا عملية جديدة تضمن إمكانية عرض التغريدات من قِبل مستخدمين غير مسجلين بخدماتها المدفوعة "بلو"، ما يسمح بظهور تغريدات أقل في عمليات بحث جوجل مرة أخرى.

ومع ذلك، بدأ "تويتر" أيضا في حظر المستخدمين غير المسجلين من مشاهدة التغريدات في عمليات بحث جوجل، مطالبا المستخدمين بتسجيل الدخول إلى حساب تويتر قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى أي تغريدات أو ملفات تعريف مستخدمين، أو تصفح سلاسل المحادثات ما لم يكونوا مستخدمين مسجلين بالخدمة.

وفي الوقت الحالي، تؤثر كتل البحث في "تويتر" على سلاسل الرسائل من خلال الحظر الانتقائي لعمليات البحث عن التغريدات المرتبطة بـ Thread، حيث لن يرغب تويتر في وصول مستخدميه إلى منافسه عبر منصته الخاصة، بسبب وجود توتر بالفعل بين تويتر وميتا.