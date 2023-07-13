عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

حظر ثريدز.. إيلون ماسك يوجه ضربة جديدة لـ مارك زوكربيرج

تويتر يحجب روابط
تويتر يحجب روابط ثريدز في عمليات البحث

يعد تويتر Twitter منصة وسائط اجتماعية شهيرة تتيح للمستخدمين مشاركة أفكارهم ومحتوياتهم مع العالم، من أهم ميزاتها القدرة على إنشاء سلاسل الرسائل ومشاركتها، وهي عبارة عن سلسلة من التغريدات المرتبطة ببعضها البعض لإخبار قصة أو مشاركة المعلومات.

ومع ذلك، في تطور حديث، أطلقت نظيرتها الأمريكية "ميتا" Meta منصة اجتماعية جديدة تسمى ثريدز Threads، ووفقا لـ CNN، فإن هذه المنصة تشبه إلى حد كبير تويتر ولها واجهة مستخدم نصية مشابهة له، وعلى الرغم من أن مستخدمي هذا التطبيق يمكنهم نشر الصور أو مقاطع الفيديو، إلا أن تركيز الخدمة الأساسي ينصب على النص تماما مثل تويتر.

 

5 تطبيقات تشبه تويتر أحدثها ثريدز Threads.. تعرف عليها

لماذا يعد تطبيق ثريدز Threads أكبر تهديد لـ تويتر؟|القصة الكاملة

 

وأظهر إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" علنا استياءه من إطلاق منصة نسخة من شبكة التدوينات الاجتماعية، كما أنه هدد بمقاضاة مالك فيسبوك لهذا السبب.

وعبر إيلون ماسك، في تغريدة عن غضبه الشديد من تصميم ثريدز على حسابه الرسمي على تويتر، قائلا: "المنافسة جيدة، والغش ليس كذلك"، ولذلك على الأرجح، سيجتمع كل من "تويتر" و"ميتا" في المحكمة بسبب إطلاق Threads، حيث توجد بالفعل مطالبات ومطالبات مضادة من كلا الجانبين.

ومع انتظار نتيجة النزاع القضائي بين الطرفين، لا يزال هناك توتر بين  "تويتر" و"ميتا"، ولكن الأولى اتخذت إجراء تقنيا تجاه "ثريدز" من خلال حظر نشر روابط منصة المنشورات النصية على تويتر.

تويتر يحجب روابط ثريدز في عمليات البحث

ووفقا للتقارير الأخير الصادر من موقع "9to5mac"، حظرت منصة "تويتر" بشكل انتقائي عمليات البحث عن التغريدات التي ترتبط بـ Thread، وعلى الرغم من أنها تسمح بنشر عناوين URL لـ ثريدز في الوقت الحالي، ولكن عند محاولة المستخدمين العثور على روابط سلاسل الرسائل باستخدام عنوان URL، لن يوفر عامل البحث أي نتائج.

وتسببت هذه الخطوة في حدوث ارتباك وإحباط بين المستخدمين الذين يعتمدون على تويتر للعثور على المعلومات ومشاركتها.

لماذا يتم حظر عمليات البحث عن ثريدز على تويتر؟

في الوقت الحالي، من غير الواضح السبب الرئيسي وراء اتخاذ تويتر هذا الإجراء، ومع ذلك، تزعم التقارير التي شاركها موقعي Techcrunch و Wccftech، أن تويتر قد يكون قلقا بشأن الانخفاض المحتمل في حركة المرور بعد إطلاق Thread، لذا من المهم ملاحظة أن الشركة الأمريكية نفذت مؤخرا عملية جديدة تضمن إمكانية عرض التغريدات من قِبل مستخدمين غير مسجلين بخدماتها المدفوعة "بلو"، ما يسمح بظهور تغريدات أقل في عمليات بحث جوجل مرة أخرى.

ومع ذلك، بدأ "تويتر" أيضا في حظر المستخدمين غير المسجلين من مشاهدة التغريدات في عمليات بحث جوجل، مطالبا المستخدمين بتسجيل الدخول إلى حساب تويتر قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى أي تغريدات أو ملفات تعريف مستخدمين، أو تصفح سلاسل المحادثات ما لم يكونوا مستخدمين مسجلين بالخدمة.

وفي الوقت الحالي، تؤثر كتل البحث في "تويتر" على سلاسل الرسائل من خلال الحظر الانتقائي لعمليات البحث عن التغريدات المرتبطة بـ Thread، حيث لن يرغب تويتر في وصول مستخدميه إلى منافسه عبر منصته الخاصة، بسبب وجود توتر بالفعل بين تويتر وميتا.

تويتر ثريدز روابط ثريدز ميتا Thread حظر عمليات البحث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق محدود فى ستاد القاهرة قبل انطلاق مباراة الأهلي والزمالك

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

أتمنى من اتحاد الكرة| تعليق مثير لـ خالد الغندور عن رفع إيقاف ديانج

عدل ربنا .. تعليق مثير من ميدو على مباراة الأهلي والزمالك الليلة

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

يهدد 25 مليون شخص.. زلزال مدمر وتسونامي هائل على أعتاب تركيا

بناء على طلب اللاعب.. مروان عطية يريد العودة للمشاركة بمباراة القمة

وفاة مدير فني سابق لـ نادٍ شهير

موضوعات متعلقة

واتساب بيدلعك.. تحديث جديد لإنشاء صور أفاتار متحركة| اعرف الطريقة

قضي على 4000 وظيفة.. ماهي مخاطر الذكاء الاصطناعي؟

لو متعرفهاش.. 5 طرق سريعة هتوصلك لتطبيقاتك المخفية على آيفون

لو خايف حد يوصلها.. اخفي محادثات واتساب المهمة بهذه الطريقة

قبل إطلاق سلسلة سامسونج Fold.. تعرف على سعر ومواصفات جوجل بكسل فولد

5 تطبيقات تشبه تويتر أحدثها ثريدز Threads.. تعرف عليها

هتخفى دردشاتك.. تعرف على أفضل مزايا الخصوصية في واتساب

5 نصائح مهمة لـ تحسين عمر بطارية هواتف شاومي

ترشيحاتنا

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك مباشر الآن في قمة الدوري

كهربا يقود الهجوم |إبراهيم فايق ينفرد بتشكيل الأهلي أمام الزمالك

مصر رمانة ميزان المنطقة| القاهرة تقود دول الجوار نحو حل النزاع السوداني.. تدخل عاجل لعودة الاستقرار إلى الخرطوم

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023 | نسبة النجاح في العربي تتجاوز 90%

بوتين: انضمام أوكرانيا للناتو يهدد روسيا.. وإمدادات الأسلحة لن تغير شيئا بالمعركة

قرعة تصفيات كأس العالم 2026 .. مصر مع بوركينا | ومجموعات سهلة للعرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي والزمالك اليوم بالقمة 126.. مفاجآت غير متوقعة

معرض لأزمة قلبية.. أسباب تمنعك من مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك

اصنع مشروبا رياضيا في المنزل بهذه الطريقة السهلة

قدّام لجنة الامتحان| خطوبة طالبين ثانوية عامة تثير جدلا على السوشيال ..شاهد

فيديو

بعد وفاة والده| هل يشارك مروان عطية بـ مباراة القمة .. فيديو

مبيصومش وحرمني من ثواب رمضان.. زوجة حسن شاكوش تفضحه وتكشف سر انفصالها

مؤشرات مبشرة.. الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة

مشيرة إسماعيل تواصل كشف الأسرار "2" : وزير الثقافة أوقف فيلمي .. وحجزوا ملابسي لمنعي من السفر 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ