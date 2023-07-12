أعوان ماسك يبيعونه لـ مارك.. موظفو تويتر يرحلون لـ ثريدز

توافد العديد من موظفي "تويتر" على تطبيق "ثريدز" المنافس في أعقاب إطلاقه الأسبوع الماضي، هذا على الرغم من التوترات المتزايدة بين "إيلون ماسك" المالك لـ منصة "تويتر" ومنافسه "مارك زوكربيرج" مالك ميتا.

كان أحد موظفي "تويتر" قد اعترف بأن Thread أفضل بكثير، مضيفًا: "سأطرد من هذا العمل ، لكني أعمل في تويتر الآن ولم أستخدمه أبدًا"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأثنى مستخدم آخر يعمل بـ تويتر على سهولة عملية تسجيل الدخول على منصة "ثريدز" ، حيث قال:"لن أكذب كان الاشتراك سهلًا"، لكن هؤلاء الموظفين ليسوا الوحيدين ، حيث يزعم المنشور أن ما يقرب من ربع عينة من 133 موظفًا قد اشتركوا في تطبيق ثريدز.

وتضم القوى العاملة لدى "إيلون ماسك" حاليًا ما يقرب من 1700 شخص ، مما يعني أنه من المحتمل أن يكون المئات قد انضموا، واكتشفت "ديلي ميل" أيضًا أن موظفين آخرين سابقين وحاليين على Twitter استخدموا ثريدز للتعبير عن مظالمهم ضدها أو للترويج لمنصة تويتر.

ووصف بروس دايزلي ، الذي عمل سابقًا كنائب رئيس تويتر في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ، ثريدز بأنها "فوضى من النوع الأكثر سخونة ومنافسة".