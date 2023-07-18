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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سارع بتحديث Facebook .. أدوات تحرير جديدة وخصائص مميزة للفيديو

Facebook
Facebook

ما زال تطبيق "فيسبوك" على الرغم من أنه إحدى أقدم التطبيقات الخاصة بالسوشيال ميديا إلا أنه الأقوى وقاعدة مستخدميه ما زالت كبيرة جدا وعدد المستخدمين النشيطين عليه أكبر من التطبيقات المنافسة، لذلك تهتم الشركة الأم "ميتا" بإضافة تحسبنات عليه. 

ولعبت مقاطع الفيديو دورًا حيويًا في شهرة  فيسبوك  منذ 2007 وعلى مر السنين ، طور Facebook قدرات الفيديو الموجودة والمدمجة بداخله ، من خلال الفيديوهات القصيرة الريلوز Reels والمحتوى الطويل وفيديوهات البث المباشر حقق نجاحا مضاعفا، جاذبًا فئة جديدة من المستخدمين.

ووفقا لتقرير موقع  gizmochina، ينتقل عملاق الوسائط الاجتماعية إلى المستوى التالي مع التحديث الجديد المصمم لجذب صناع المحتوى ومحبي الفيديوهات التي أصبح بمزايا تحرير Edit جديدة تقدم لأول مرة.

Facebook 

ومع التحديث الجديد سيكون بإمكانك مشاهدة علامة تبويب الفيديو من شريط الاختصارات، مع طرح أدوات تحرير الفيديو ستحين من فيديوهات ريلز القصيرة وتجعلها أكثر حيوية وديناميكية خاصة وأنه أصبح بإمكانك إضافة مقاطع من الموسيقى أو الصوت على الفيديو، مما يسهل على صانعي المحتوى وضع عناصر إبداعية بطريقة سهلة.

وبالإضافة إلى كل ما سبق، يوفر  Facebook  دعمًا لفيديوهات معززة بـ HDR ، بدءًا من القدرة على تحميل مقاطع فيديو HDR من الأجهزة المحمولة إلى عمل ريلز Reels، كما سيتم عمل علامة تبويب Video ، التي تدمج كل محتوى الفيديو على النظام الأساسي ، بما في ذلك Reels ومقاطع الفيديو الطويلة والمحتوى المباشر.

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وأعادت ميتا إلى "فيسبوك" ميزة استكشاف الفيديوهات ، مما يوفر للمستخدمين فرصة للتعمق أكثر في المواضيع الشائعة، يقدم قسم الاستكشاف مزيجًا من مقاطع الفيديو الطويلة والقصيرة والبث المباشر، ستكون مزيجا بين اهتمامات المستخدم وبين المقاطع الرائجة على المنصة التي أخذت مشاهدات كثيرة حتى تكون على اطلاع دائم بكل ما هو جديد.

ومع التحديث الجديد أزالت "ميتا" الحدود الفاصلة بين انستجرام و فيسبوك، أصبح يمكن للمستخدمين كتابة التعليقات على  Instagram Reels مباشرة من خلال فيسبوك دون الدخول إلى حساب انستجرام، مما يلغي الحاجة إلى التبديل بين النظامين الأساسيين. 

فيسبوك Facebook ميتا انستجرام Instagram Reels

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