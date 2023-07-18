لو عايز تبقى بلوجر مشهور.. فيسبوك يعلن ميزات جديدة ستساعدك في ذلك

أعلنت فيسبوك Facebook، واحدة من أقدم منصات التواصل الاجتماعي، أنها تستعد لإطلاق تحديثات جديدة لتعزيز خيارات الفيديو وتحسين تجربة المستخدمين.

وقد لعبت مقاطع الفيديو دورًا حيويًا في رحلة فيسبوك منذ عام 2007، وعلى مر السنين تطورت قدرات الفيديو في فيسبوك وأصبحت اليوم مركزًا قويًا للمحتوى الطويل والlive و Reels، وهو ما يجذب المستخدمين بخيارات الفيديو المتنوعة. والآن، تسعى الشركة العملاقة للتواصل الاجتماعي إلى الذهاب بها إلى المستوى التالي من خلال التحديثات الأخيرة التي تهدف إلى تمكين المبدعين وجذب الجمهور بطرق لم تكن متاحة من قبل.

وتتركز إحدى التحديثات الأكثر أهمية على أدوات تحرير الفيديو، إذ تعمل فيسبوك على إطلاق ميزات جديدة لتعزيز Reels وجعل إنشاء الفيديو أكثر ديناميكية وتعبيرية.

وتشمل التحديثات تحريرًا سلسًا ودمج الصوت والموسيقى والنص في واجهة واحدة، مما يسهل على المبدعين ترتيب عناصرهم الإبداعية بشكل سلس وبدقة. وبالإضافة إلى ذلك، تتوفر الآن مزيد من أدوات تحرير الفيديو المقطعية، مما يتيح للمستخدمين تجربة تسريع وعكس واستبدال المقاطع، وتحرير مزيد من الإبداع في الفيديو. ولتوفير تجربة صوتية مميزة، فإنه يتاح الآن للمستخدمين خيارات صوتية محسنة تسمح لهم بمزج الصوت المثالي في مقاطع الفيديو، وإضافة موسيقى ومقاطع صوتية، وتسجيل العبارات الصوتية، والحد من الضوضاء غير المرغوب فيها.

علاوة على ذلك، تسعى فيسبوك إلى توفير دعم حقيقي للفيديو عالي الديناميكية (HDR) في تطبيقاتها، بدءًا من إمكانية تحميل مقاطع الفيديو بتقنية HDR من الأجهزة المحمولة إلى Reels. يضمن هذا الخيار أن يتمكن المستخدمون من مشاهدة مقاطع الفيديو بدقة HDR الكاملة، ما يعتبر متعة لأي شخص يقدر الجودة البصرية الفائقة.

وتقوم فيسبوك أيضًا بتبسيط استكشاف الفيديو والتفاعل معه، من خلال إطلاق علامة تبويب الفيديو التي تجمع كل محتوى الفيديو على المنصة، بما في ذلك Reels والفيديوهات الطويلة والمحتوى المباشر. توفر هذه العلامة تغذية مخصصة تجعل من السهل التمرير واكتشاف مجموعة متنوعة من محتوى الفيديو.

كما تتيح الأقسام الجديدة للأفلام القصيرة التمرير الأفقي، والتي تسمح للمستخدمين بالانتقال بسرعة إلى مقاطع الفيديو القصيرة، مما يضيف عنصر الاكتشاف والإثارة للتجربة. وسيتم قريبًا جعل علامة تبويب الفيديو متاحة من شريط الاختصارات، مما يجعلها متاحة بسهولة للمستخدمين على كل من أجهزة iOS و Android.

وقد قامت فيسبوك أيضًا بإعادة تصميم ميزة استكشاف الفيديو، وتوفير المزيد من الفرص للمستخدمين لاستكشاف موضوعات الفيديو الشائعة. توفر ميزة استكشاف الفيديو مزيجًا من Reels والفيديوهات الطويلة والمباشرة المتعلقة بمواضيع ووسوم ذات صلة، بفضل توافر التنسيق بين العناصر البشرية وتعلم الآلة. وسيضمن هذا المحتوى المختار بعناية أن يجد المستخدمون مقاطع الفيديو التي تلبي اهتماماتهم وتفضيلاتهم.

وبالإضافة إلى ذلك، تسعى فيسبوك إلى تقريب الفجوة بين منصاتها، من خلال السماح للمستخدمين بالتفاعل بسلاسة مع Instagram Reels على فيسبوك. يمكن للمستخدمين الآن مشاهدة مقاطع Instagram Reels وكتابة التعليقات عليها مباشرةً من تطبيق فيسبوك، مما يقضي على الحاجة إلى التبديل بين المنصتين. وعن طريق إضافة حساباتهم على Facebook و Instagram إلى "Meta Accounts Center"، يمكن للمستخدمين التفاعل بسهولة مع محتواهم ومبدعيهم المفضلين، بغض النظر عن التطبيق الذي يستخدمونه.