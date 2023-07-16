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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اعرف طريقة الغاء ربط فيسبوك بإنستجرام بعد التحديث الجديد

كيفية الغاء ربط فيسبوك
كيفية الغاء ربط فيسبوك بإنستجرام

الغاء ربط فيسبوك بإنستجرام.. يعتبر Facebook‎‏ وInstagram، من أكثر مواقع التواصل الاجتماعي استخداما في العالم، وبعد شراء شركة "ميتا" لمنصة الصور في عام 2012، قامت بدمج خدماتها معا وتسهيل عملية الدخول إلى تلك الحسابات من خلال منح المستخدمين القدرة على ربط الخدمتين معا والوصول للعديد من المزايا وقوائم الاصدقاء دون مغادرة أحد التطبيقين، فما هي طريقة الغاء ربط فيسبوك بإنستجرام؟.


الغاء ربط فيسبوك بإنستجرام

وعلى الرغم من خطة الدمج فكرة جيدة، ولكن العديد من المستخدمين الذين قاموا بعمل ربط بين الحسابات و بعضها يرغبون في الغاء ربط فيسبوك بإنستجرام، لأنه عند القيام بنشر الصور و الفيديوهات علي إنستا يتم نشرها عبر الفيسبوك أيضا، و هو نفس الحال بالنسبة لنشر القصص و الاستوري، لذلك يريد البعض معرفة طريقة الغاء ربط الفيسبوك بالإنستجرام.

 

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كيفية الغاء ربط فيسبوك بإنستجرام

إذا كنت تبحث عن طريقة لالغاء ربط فيسبوك بإنستجرام، إليك الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: قم بفتح تطبيق إنستجرام و تسجيل الدخول إلي الحساب الخاص بك، ثم انقر علي صورة الملف الشخصي الموجودة في أسفل يسار التطبيق.

الخطوة الثانية: قم بالضغط علي الثلاث خطوط الأفقية، للوصول إلى قائمة الإعدادات.

الخطوة الثالثة: بعد فتح القائمة قم بالنزول إلي الأسفل و الضغط علي رمز الإعدادات والخصوصية.

الخطوة الرابعة: من صفحة الإعدادات والخصوصية، انقر على خيار مركز الحسابات.
الخطوة الخامسة: سيتم نقلك إلي الجزء الخاص بالحسابات المرتبة بالإنستجرام (يمكنك إضافة حسابات أو إزالتها من مركز الحسابات)، قم بالضغط علي حساب فيسبوك الخاص بك من القائمة.

الخطوة السادسة: سيتم فتح قائمة خاصة بمعلومات حساب فيسبوك المرتبط بالإنستجرام مثل الإسم بالكامل، أو تاريخ إضافة الحساب، و حتي يتم حذف الحساب، قم بالضغط علي إزالة من مركز الحسابات.

الخطوة السابعة: بعد ذلك سيتم تحويلك إلي صفحة أخري لتأكيد تعطيل أو إلغاء ربط حساب فيسبوك بإنستجرام، ولتنفيذ تلك العملية قم بالضغط علي "متابعة".

كيفية الغاء ربط فيسبوك بإنستجرام
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