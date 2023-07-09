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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

طريقة فعالة لحماية حساب فيسبوك من الاختراق

طريقة فعالة لحماية
طريقة فعالة لحماية حساب فيسبوك من الاختراق

 يعد فيسبوك Facebook في الوقت الحالي، واحدًا من أشهر وأكبر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم، ولكنه في الوقت نفسه يعتبر هدفًا للعديد من الهجمات الإلكترونية والاختراقات. لذلك، يجب على المستخدمين اتخاذ بعض التدابير لحماية حساباتهم على فيسبوك.

أولًا: يجب على المستخدمين استخدام كلمات مرور قوية وفريدة لحساباتهم على فيسبوك. يجب أن تحتوي كلمة المرور على أحرف كبيرة وصغيرة وأرقام ورموز خاصة وتكون طويلة بما يكفي لتصعب عملية اختراقها.

ثانيًا: يجب على المستخدمين تفعيل الخيارات الأمنية الإضافية المتاحة في حساباتهم على فيسبوك، مثل تفعيل المصادقة الثنائية وإعداد رمز الأمان وتحديث رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني المرتبط بالحساب.

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ثالثًا: يجب عدم النقر على الروابط المريبة أو فتح الملفات المشبوهة التي قد يتم إرسالها للمستخدمين عبر فيسبوك. يجب الحرص عند فتح الرسائل والصور والروابط من المستخدمين غير المعروفين.

رابعًا: يجب على المستخدمين تحديث البرامج الأمنية والمتصفحات الخاصة بهم بانتظام، وإزالة أي برامج غير مرغوب فيها أو ملفات تجسسية من أجهزتهم الشخصية.

أخيرًا: يجب على المستخدمين الابتعاد عن استخدام شبكات الواي فاي المفتوحة والعمومية عند تسجيل الدخول إلى حساباتهم على فيسبوك، حيث يمكن للمتسللين استخدام هذه الشبكات لاختراق الحسابات.

في النهاية، يمكن حماية حسابات فيسبوك من الاختراق عن طريق استخدام كلمات مرور قوية وتفعيل الخيارات الأمنية الإضافية وعدم فتح الرسائل المشبوهة وتحديث البرامج والابتعاد عن شبكات الواي فاي المفتوحة.

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