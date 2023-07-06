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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخيرا.. حل مشكلة عطل تويتر الذي استمر لأيام

أخيرا حل مشكلة عطل
أخيرا حل مشكلة عطل تويتر الذي استمر أيام

في خطوة مفاجئة، قامت تويتر  بإزالة متطلبات تسجيل الدخول للمستخدمين الذين يرغبون في عرض التغريدات، مما يتيح لأي شخص الوصول إلى روابط تويتر في متصفحاتهم دون الحاجة لحساب. 

 

لاحظت هذه التطورات تقنية TechCrunch، حيث بدأت معاينات التغريدات في الظهور على منصات المراسلة الشائعة مثل Slack و WhatsApp وحتى iMessage، كما ذكرت Engadget.

 

يمكن أن يؤثر هذا الإجراء على مستوى تفاعل المستخدمين واكتشاف التغريدات، وكان متطلب تسجيل الدخول المفروض في البداية تدبيرًا مؤقتًا من تويتر، حيث شرح إيلون ماسك أنه كان يهدف إلى منع جمع البيانات غير القانوني، الذي كان يتسبب في تدهور خدمة المستخدمين العاديين.

 

 ومع ذلك، لم تقدم تويتر أي بيانات رسمية حول التغيير الحالي أو الإجراءات المحددة التي اتخذتها لمعالجة مخاوف جمع البيانات غير القانوني.

 

يلاحظ أن قرار تويتر يتزامن مع إطلاق تطبيق Threads الجديد الخاص بـ Meta الذي تعتمد على النصوص. 

 

ومن المثير للاهتمام أن Threads كانت تسمح بشكل مؤقت للمستخدمين بعرض المنشورات على الويب دون تسجيل الدخول قبل إزالة هذه الميزة. ومن غير المعروف حتى الآن ما إذا كان Threads سيتبع نهجًا مماثلًا ويسمح للمستخدمين بالوصول إلى المنشورات دون الحاجة إلى حساب عند إطلاقه الرسمي.

بالإضافة إلى هذا التحديث، فقد فرض إيلون ماسك حدودًا على قراءة تويتر خلال نهاية الأسبوع. 

ويتم تطبيق حدود يومية على المستخدمين غير المتحققين بمقدار 1,000 منشور يوميًا، في حين يمكن للمستخدمين المتحققين الوصول إلى ما يصل إلى 10,000 منشور يوميًا. تزعم تويتر أن نسبة صغيرة جدًا من المستخدمين تأثرت بهذه التغييرات، وكان الأثر على الإعلانات ضئيلًا، كما ذكرت في مدونة الشركة الأخيرة.

تويتر WhatsApp iMessage Threads Meta

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