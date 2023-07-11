تحذير عاجل .. حيلة جديدة لسرقة أموال المستخدمين على فيسبوك

حذر عدد من خبراء الأمن السيبراني جميع مستخدمي منصة فيسبوك Facebook من حيلة جديدة يستخدمها المحتالون أو "الهاكرز" لسرقة أموال المستخدمين على فيسبوك.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية فإن هناك الكثير من مستخدمي فيسبوك الذين تعرضوا لعمليات احتيال وسرقة أموال كثيرة من حساباتهم البنكية، من خلال أحد التطبيقات المصرفية المزيفة والتي يتم استخدامها لخداع الضحايا.

وفقا للصحيفة فإن المستخدمين الذين قرروا استخدام Marketplace في منصة فيسبوك لبيع الأجهزة الإلكترونية الخاصة بهم أو بعض الأشياء الأخرى ليفاجئوا بمشترين يقومون باقناعهم أنهم سيحولون لهم الأموال من خلال أحد التطبيقات المصرفية والتي تبدو شرعية.

وبعد الاتفاق على عملية البيع وإرسال المنتج للمشترين يفاجئ البائعون بأن التطبيق المصرفي الذي تم تحويل الأموال من خلاله مزيف، وأنه لم يتم تحويل لهم أي أموال من الأساس، وأن المشترون أغلقوا هواتفهم وقاموا بحظرهم من على فيسبوك.

ويوصي الخبراء باستخدام طرق الدفع الرسمية دائما المتوفرة في الدولة التي تعيش فيها دون استخدام منصات أو تطبيقات مصرفية غير معروفة قد تكون في أغلب الأحيان مزيفة، كما يجب الدفع ببطاقة ائتمان، حيث أنه بهذه الطريقة يكون من السهل استرداد المدفوعات الاحتيالية.

ويجب استلام الدفعة أولا، ولا ترسل أي شيء قبل استلام الأموال مقابل الشحن والعنصر الذي تقوم بعرضه للبيع، كما يجب الانتباه إلى تقييمات البائعين، وتصنيف النجوم هناك لسبب ما، إذا كان تقييم البائع منخفضًا ، فهذا يعني عادةً عدم الوثوق به.

وكن حذرًا من عمليات التصيد الاحتيالي، حيث سيعيد بعض مجرمي الإنترنت توجيه رابط إلى موقع سرقة بيانات الاعتماد أو يوجهونك إلى تنزيل برامج ضارة، لذا لا تنقر على أي شيء مريب.