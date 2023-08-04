رئيس النيجر لـ المجتمع الدولي: أنا رهينة

قال رئيس النيجر محمد بازوم، في مقال له بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إنه يخضع "رهينة" لقادة الانقلاب العسكري في بلاده، داعيًا المجتمع الدولي لاستعادة النظام الدستوري.

وأضاف بازوم أنه "إذا نجح الانقلاب في بلادي سيكون له عواقب وخيمة على العالم بأسره، وقد تصبح منطقة الساحل تحت النفوذ الروسي عبر فاجنر".

وتابع: " أدعو واشنطن والمنتظم الدولي للمساعدة في إعادة النظام الدستوري بالنيجر".

واتهم المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر، فرنسا بالتخطيط للتدخل العسكري لإعادة بازوم، مع استمرار التوترات بالمنطقة في أعقاب الانقلاب.

من جانبه، تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعمل "فوري ولا هوادة فيه" إذا تعرض المواطنون الفرنسيون أو المصالح الفرنسية للهجوم، بعد احتشاد الآلاف خارج السفارة الفرنسية.

ونفت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، أي نية للتدخل العسكري في النيجر، قائلة لمحطة إخبارية الفرنسية: "هذا خطأ... لا يزال من الممكن إعادة رئيس النيجر إلى السلطة، وهذا ضروري لأن زعزعة الاستقرار محفوفة بالمخاطر بالنسبة للنيجر وجيرانها".

كما أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، معارضته لأي تدخل عسكري غربي بالوضع في النيجر، معتبرا مثل هذا التدخل بأنه "استعمار جديد".