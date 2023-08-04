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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي : نمسك بزمام الأمور في الهجوم المضاد رغم الصعوبات

أرشيفية
أرشيفية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء أمس الخميس، إن الجيش الأوكراني يواجه صعوبات على خطوط الجبهة في الشرق والجنوب لكنه ممسك بزمام الأمور في هجومه المضاد.

وتحدث مسؤولون كبار في الجيش الأوكراني عن تحقيق مكاسب في الشرق، وهو بؤرة للصراع المستمر منذ 17 شهرا، حول مدينة باخموت المدمرة التي تسيطر عليها روسيا.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي عبر الفيديو إن القوات الأوكرانية واجهت مقاومة روسية شرسة بجميع قطاعات الجبهة.

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وأضاف "هناك قتال عنيف. المحتلون يحاولون وقف رجالنا بكل قوتهم. هجمات شرسة للغاية"، في إشارة لباخموت ومناطق أخرى في الشرق.

وتابع قائلاً: "في الجنوب، كل الأمور صعبة. لكن أيا كان ما يفعله العدو فالقوات الأوكرانية هي المسيطرة".

وقال زيلينسكي إن هجمات الطائرات المسيرة الروسية، ومنها هجوم على البنية التحتية الملاحية بأحد الموانئ على نهر الدانوب، تبرز الحاجة لتحسين الدفاعات الأوكرانية المضادة للطائرات.

وأردف: "إجمالا، استعمل الإرهابيون ضد أوكرانيا على الأقل 1961 طائرة مسيرة (إيرانية الصنع) من طراز شاهد وتمكنا من إسقاط عدد كبير منها".

وأوضح: "للأسف ليس كلها. نعمل على إسقاط المزيد منها، إسقاط أكبر عدد ممكن. نعمل على أن يكون لدينا المزيد من النظم المضادة للطائرات".

زيلينسكي الرئيس الأوكراني زيلينسكي الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أوكرانيا ​أوكرانيا​ و​روسيا

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