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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من ترامب بعد جلسة محاكمته في واشنطن

أرشيفية
أرشيفية

ندد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بـ"يوم حزين جدا" للولايات المتحدة بعد مثوله أمام محكمة فيدرالية في واشنطن، وذلك في أول تعليق رسمي له عقب جلسة محاكمته التي انعقدت مساء أمس.

وقال ترامب، الذي مثل أمام القضاء الفيدرالي بتهم تآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، إنه يتعرض للاضطهاد باعتباره "خصما سياسيا".

وفي وقت سابق من الخميس، قرّرت المحكمة عدم إيداع ترامب الحبس، وأمرت بالإفراج عنه وذلك بعد أن تعهد بالمثول أمام القضاء والامتثال للقانون.

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وكان ترامب قد دفع ببراءته من كافة التهم الموجهة إليه، وبأنه غير مذنب في قضية التدخل في انتخابات 2020، والهجوم على مبنى الكونجرس.

ووصل ترامب إلى المحكمة الفيدرالية في واشنطن، لمواجهة مجموعة تهم ذات طابع جنائي بخصوص مناورات لقلب نتائج انتخابات 2020.

وكان من المتوقع أن يدفع ترامب، الذي يقود حملة انتخابية يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض عقب انتخابات الرئاسة عام 2024، ببراءته أمام المحكمة، حيث صرح قبل ساعات من مثوله أمام المحكمة بأن الديمقراطيين يستخدمون القضاء "كسلاح ضده".

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