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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حصدوا مجموع طب وهندسة.. رسوب طلاب ثانوية عامة بـ"الدين" يُثير غضب السوهاجية

طلاب سوهاج
طلاب سوهاج

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، من ابناء محافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، نتيجة بعض طلاب الشهادة الثانوية العامة بإحدى المدارس الخاصة بمركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، في سخرية وغضب عارم.

وذلك لحصول هؤلاء الطلاب على نسبة نجاح عالية تمكنهم من الالتحاق بكليات القمة إلا أنهم لم يستطيعوا أن يحصدوا درجات النجاح في مادة التربية الدينية؛ ما جعلهم ينتظرون امتحانات الدور الثاني لأداء امتحان مادة التربية الدينية للشهادة الثانوية العامة 2023 دور ثانٍ.

ما جعل أهالي وابناء سوهاج في حالة ذهول، واستياء مما تشهد لجان الثانوية العامة بمدارس بعض المراكز بالمحافظة، من تشتت وانتشار الغش ووسائله المتنوعة بداخلها؛ ما أدى إلى إصدار بيانًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يؤكد منع تحويل اي طالب من مدرسة إلى أخرى أو من مديرية إلا أخرى إلا بموافقة من الوزارة.

وبالرغم من ذلك اشتعل فيسبوك بما خطت أيدي رواده من ابناء سوهاج الكِرام، عن واقعة رسوب بعض طلاب الشهادة الثانوية العامة الحاصلين على نسب تتخطى الـ 92%، بمادة التربية الدينية، وانتظارهم امتحانات الدور الثانٍ؛ لأداء امتحان التربية الدينية، الذي لم يستطيعوا أن يحصدوا درجات النجاح فيه.

وجاءت بعض منشورات فيسبوك كالآتي:" غالبًا اللي غششهم المواد كلها استحرم يغششهم الدين.. طلاب ثانوية عامة جايبين مجاميع طب وهندسة ومش عارفين ينجحوا في الدين ويقولك الدنيا لسه بخير طب نصدق إزاي.. طلاب المدارس الخاصة واللي بنشوفه منهم اهو سقطوا في الدين".

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رسوب 61% من طلاب الفرقة الأولى بـ"طب سوهاج"

وكانت قد أثارت نتيجة الفرقة الأولى بكلية الطب بجامعة سوهاج، غضب الأهالي بالمحافظة، حيث تم اعتماد النتيجة بنسبة نجاح 39% بينما بلغت نسبة رسوب الطلاب بالفرقة الأولى بكلية الطب جامعة سوهاج 61%، ما جعل أهالي محافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، يلقوا اللوم على لجان الغش بالثانوية العامة 2022م.

وصرح الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب بجامعة سوهاج، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، منذ قليل، إن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات بلغ 568 طالبًا وطالبة، حيث تخلف عن أداء الامتحانات 32 طالبًا، ليصبح عدد طلاب الفرقة كاملًا هو 600 طالب وطالبة.

وأوضح عميد كلية الطب بسوهاج، أنه نسبة النجاح هي 39%، حيث حصد 150 طالبًا وطالبة من الناجحين على تقدير امتياز،  بينما حصد 42 طالب على تقدير جيد جدًا، كما جاء عدد الحاصلين على تقدير جيد 25 من الطلاب.

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