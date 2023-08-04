وسط غياب الأهلي.. ظهور مخز لكبار إفريقيا في البطولة العربية

واصلت الأندية الإفريقية ظهورها المخيب للآمال في البطولة العربية التي تقام بالمملكة العربية السعودية، بوداع الزمالك المسابقة من دور المجموعات.

ولم يكفي الزمالك التعادل مع النصر السعودي بهدف لمثله، أمس الخميس، للتأهل برصيد 4 نقاط، إذ حل ثالثا في ترتيب المجموعة الثالثة، بينما تأهل الشباب والنصر.

وكان الزمالك استهل مشواره في البطولة العربية بفوز ساحق على الاتحاد المنستيري برباعية نظيفة، ثم خسر أمام الشباب بهدف دون رد في الجولة الثانية.

وشاركت 7 فرق إفريقية في البطولة العربية وهي الزمالك والترجي والصفاقسي والاتحاد المنستيري والوداد والرجاء وشباب بلوزداد.

وودعت جميع الأندية الإفريقية البطولة العربية من دور المجموعات باستثناء الرجاء المغربي الذي تأهل متصدرا عن المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة.

يذكر أن الأهلي المصري اعتذر عن المشاركة في البطولة العربية، بسبب تلاحم المواسم وضغط المباريات.

مواجهات الدور ربع النهائي

الاتحاد السعودي - الهلال السعودي

الشرطة العراقي - السد القطري

الشباب السعودي - الوحدة الإماراتي

النصر السعودي - الرجاء المغربي