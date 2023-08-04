عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدولار يفاجئ الجميع.. الأخضر يجدد قوته خلال هذه الفترة

الدولار يفاجئ الجميع..
الدولار يفاجئ الجميع.. الأخضر يجدد قوته خلال هذه الفترة

من المقرر أن يحتفظ الدولار الأمريكي بمكانته مقابل معظم العملات الرئيسية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث تعزز مرونة الاقتصاد الأمريكي التوقعات بأن أسعار الفائدة ستظل أعلى لفترة أطول، وفقًا لاستراتيجي العملات الأجنبية الذين استطلعت رويترز آراءهم.


وتشير هذه التوقعات إلى أنه من المرجح أن تظل أسعار الذهب تحت الضغط خلال هذه الفترة، بالتزامن مع حفاظ الدولار على قوته، حيث يتفاعل المعدن الأصفر عكسيًا مع العملة الأمريكية.

 

على الرغم من أن صافي مراكز الدولار القصيرة سجل أعلى مستوياته منذ مارس 2021، فقد ارتفع الدولار بنحو 3٪ من أدنى مستوياته في أكثر من عام في 14 يوليو وسط تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.


تزامنت القوة المتجددة للدولار مع تراجع في مسيرة اليورو الممتازة خلال الأسابيع القليلة الماضية - لا يزال مرتفعًا بنسبة 2.4٪ تقريبًا مقابل الدولار لهذا العام - وسط توقعات قوية بأن البنك المركزي الأوروبي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.


من غير المرجح أن يتخلى الدولار عن المكاسب الأخيرة في الأشهر المقبلة، وفقًا لاستطلاع لرويترز شمل 70 استراتيجيًا للعملات الأجنبية، حيث أظهر المسح أن معظم العملات الرئيسية لن تستعيد أعلى مستوياتها الأخيرة لمدة ستة أشهر على الأقل.

 

رداً على سؤال إضافي، قال 27 من 40 استراتيجيًا للعملات الأجنبية إن صافي مراكز الدولار الأمريكي القصيرة لن يتغير كثيرًا أو ينخفض خلال الشهر المقبل، مما يشير إلى أن تراجع الدولار سيكون محدودًا.


وفي الوقت نفسه، من المحتمل أن يتوقف الارتفاع الأخير لليورو وسيتداول حول المستوى الحالي البالغ 1.10 دولار في الثلاثة أشهر القادمة.


في المقابل، رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، اليوم الخميس.


ومن المتوقع أن يرتفع الجنيه الإسترليني - أحد أفضل عملات مجموعة العشر أداءً هذا العام - بشكل طفيف فقط ليتداول عند 1.28 دولار من المستوى الحالي البالغ 1.27 دولار في الأشهر الستة المقبلة، وهي ترقية طفيفة عن الشهر الماضي.


لكن من المتوقع أن يعود الين الياباني، الذي خسر حوالي 9٪ مقابل الدولار هذا العام، ويكسب أكثر من 6٪ ليتداول عند 135/دولار في الستة أشهر القادمين، حيث من المتوقع أن يقوم بنك اليابان بتعديل التحكم في منحنى العائد بشكل أكبر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| العاصفة بدأت بتلك المناطق.. الأرصاد تحذر

بعد ساعات من قرار المركزي|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن مقابل الجنيه

عاصفة غير متوقعة|3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تفجر مفاجأة

فيديو يثير الدهشة| حقيقة استرداد رونالدو قميصه من شيكابالا بشكل مفاجئ .. ماذا حدث ؟

800 جنيه|مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار21 بعد قرار البنك المركزي

عقوبات رادعة تنتظر تجار العملة في السوق السوداء

محامية وصديق عمره.. مفاجأة بأمر إحالة المتهمين بقتل طبيب الساحل

بحاجة لفرصة واحدة.. تعليق مثير من الصحافة البرتغالية على مشهد رونالدو وشيكابالا

ترشيحاتنا

بالتاتو.. جوري بكر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

أرقام باهظة.. روسيا تضاعف الإنفاق الدفاعي في وقت صعب

مباحثات مصرية تركية لإنشاء مصنع مصنع للصناعات المغذية  للسيارات.. تفاصيل

10 مواجهات قوية.. مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

الحق اشتري.. تراجع أسعار الذهب عالميا ومحليا.. وقيمة عيار 21 مفاجأة

3000 جنيه للجرام.. ماذا ينتظر أسعار الذهب الفترة المقبلة بعد قرار المركزي؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اصنعي واقي الشمس بنفسك.. طريقة عمل صن بلوك في المنزل بأقل التكاليف

أكلة تقوي قلبك.. أسهل طريقة لعمل زبدة الفول السوداني

توقفوا عنها فورا.. أخطاء شائعة أثناء طهي البيض

لو خايفة من الجواز والرجالة.. اعرفي الأسباب والحل

فيديو

إعلان ساخر.. الزمالك يرد على صفقة إمام عاشور بضم لاعب طائرة الأهلي

صدمة للزمالك .. تخفيض عقوبة كهربا إلى وقفه 6 مباريات وتغريمه 500 ألف جنيه فقط «فيديوجراف»

مشهد أوجع القلوب .. حقيقة فيديو الفتاة الصغيرة والأسانسير / فيديو جراف

«بيحلم يحفظ القرآن كامل».. طفل التين الشوكي يروي قصة كفاحه لمساعدة والدته «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ