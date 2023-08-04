الدولار يفاجئ الجميع.. الأخضر يجدد قوته خلال هذه الفترة

من المقرر أن يحتفظ الدولار الأمريكي بمكانته مقابل معظم العملات الرئيسية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث تعزز مرونة الاقتصاد الأمريكي التوقعات بأن أسعار الفائدة ستظل أعلى لفترة أطول، وفقًا لاستراتيجي العملات الأجنبية الذين استطلعت رويترز آراءهم.



وتشير هذه التوقعات إلى أنه من المرجح أن تظل أسعار الذهب تحت الضغط خلال هذه الفترة، بالتزامن مع حفاظ الدولار على قوته، حيث يتفاعل المعدن الأصفر عكسيًا مع العملة الأمريكية.

على الرغم من أن صافي مراكز الدولار القصيرة سجل أعلى مستوياته منذ مارس 2021، فقد ارتفع الدولار بنحو 3٪ من أدنى مستوياته في أكثر من عام في 14 يوليو وسط تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



تزامنت القوة المتجددة للدولار مع تراجع في مسيرة اليورو الممتازة خلال الأسابيع القليلة الماضية - لا يزال مرتفعًا بنسبة 2.4٪ تقريبًا مقابل الدولار لهذا العام - وسط توقعات قوية بأن البنك المركزي الأوروبي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.



من غير المرجح أن يتخلى الدولار عن المكاسب الأخيرة في الأشهر المقبلة، وفقًا لاستطلاع لرويترز شمل 70 استراتيجيًا للعملات الأجنبية، حيث أظهر المسح أن معظم العملات الرئيسية لن تستعيد أعلى مستوياتها الأخيرة لمدة ستة أشهر على الأقل.

رداً على سؤال إضافي، قال 27 من 40 استراتيجيًا للعملات الأجنبية إن صافي مراكز الدولار الأمريكي القصيرة لن يتغير كثيرًا أو ينخفض خلال الشهر المقبل، مما يشير إلى أن تراجع الدولار سيكون محدودًا.



وفي الوقت نفسه، من المحتمل أن يتوقف الارتفاع الأخير لليورو وسيتداول حول المستوى الحالي البالغ 1.10 دولار في الثلاثة أشهر القادمة.



في المقابل، رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، اليوم الخميس.



ومن المتوقع أن يرتفع الجنيه الإسترليني - أحد أفضل عملات مجموعة العشر أداءً هذا العام - بشكل طفيف فقط ليتداول عند 1.28 دولار من المستوى الحالي البالغ 1.27 دولار في الأشهر الستة المقبلة، وهي ترقية طفيفة عن الشهر الماضي.



لكن من المتوقع أن يعود الين الياباني، الذي خسر حوالي 9٪ مقابل الدولار هذا العام، ويكسب أكثر من 6٪ ليتداول عند 135/دولار في الستة أشهر القادمين، حيث من المتوقع أن يقوم بنك اليابان بتعديل التحكم في منحنى العائد بشكل أكبر.