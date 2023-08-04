بشاحن خارق 140 وات.. لينوفو تطلق أحدث لاب توب للألعاب

أطلقت شركة لينوفو Lenovo الصينية، العديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة في الصين خلال الأسبوع الماضي، واليوم، طرحت عملاقة التقنية الشركة لاب توب جديد إلى السوق العالمية بمواصفات قوية، تطلق عليه اسم Legion Slim 5.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يأتي لاب توب لينوفو الجديد مزودا بمعالج AMD Ryzen 9 7940HS ويدعم الشحن السريع بقوة 140 وات، كما حصل على شاشة كبيرة من نوع OLED بقياس 14 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

مواصفات لابتوب لينوفو الجديد Legion Slim 5



يتميز لابتوب لينوفو الجديد Lenovo Legion Slim 5، بهيكل قوي يزن 1.9 كيلو جرام، يأتي الكمبيوتر المحمول مع شاشة بقياس 14 بوصة، ويبلغ سمكه 21 ملميتر.

زودت لينوفو جهاز Legion Slim 5 بمعالج شركة “إي إم دي” من نوع AMD Ryzen 9 7940HS، والذي يقترن ببطاقة رسوميات من إنتاج شركة إنفيديا من نوع NVIDIA GeForce RTX 4060 مع إصدار أداء بقوة 105 وات، ويحتوي الكمبيوتر الدفتري على مساحة تخزين داخلى عملاقة بسعة 1 تيرابايت من تخزين PCIe 4.0.

Lenovo Legion Slim 5

وتصل الشاشة إلى ذروة سطوع تبلغ 400 شمعة، وتدعم شاشة الجهاز معدل تحديث يبلغ تردده 120 هرتز في الثانية، تحت الغطاء، يحصل Lenovo Legion Slim 5 أيضا على بطارية بقوة 73.6 وات، مع دعم للشحن السريع بقدرة 140 وات، ويمكن شحن الكمبيوتر المحمول من 0٪ إلى 70٪ في غصون 30 دقيقة فقط.

ويحتوي جهاز Legion Slim 5 على منفذي USB من النوع A ومنفذين USB من النوع C وقارئ بطاقة SD ومنفذ HDMI 2.1.

ومن المتوقع أن تبدأ لينوفو في بيع كمبيوتر الألعاب المحمول Legion Slim 5 بحجم 14 بوصة الشهر المقبل، مقابل سعر يبدأ من 1440 دولار (أي ما يعادل 44570 جنيه مصري) في الولايات المتحدة.