دمياط.. توقيع الكشف الطبي بالمجان على 955 مواطنا بقرية المشروع

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفى هذا الصدد،، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه تم خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع انعقدت قافلة بقرية المشروع بمركز كفر البطيخ ، تردد عليها 955 مواطنا تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل 10 حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لحالة بالإضافة إلى إجراء 320 تحليل معملى وفحص 26 حالة بالأشعة و22 حالة أخرى بالسونار.