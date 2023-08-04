تحرير 1438 محضرا تموينيا للمخالفين في دمياط

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عن تحرير (1438) محضر ضد المخالفين خلال الحملات التى شنتها خلال شهر يوليو الماضي.

حيث تم تحرير (165) محضر للمخابز لوجود مخالفات منها نقص وزن رغيف الخبز و عدم الإلتزام بالمعايير والموازين المقررة والعمل دون ترخيص .

وبالمتابعة الميدانية من خلال الحملات المفاجئه التي شنتها المديرية على الأسواق لمتابعة حركة السلع ، فقد تم تحرير (1268) محضر لوجود مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار،وأكازيون وهمي وضبط حالات غش تجاري وعدم وجود شهادات صحية والذبح خارج المجازر .

وفي السياق ذاته، فقد قامت المديرية بأخذ (12) عينة من المطاحن، وكذا (36) عينه غذائية.

وأكدت المديرية على حرصها على تكثيف المرور على المنشأت التموينية بأنواعها ومكافحة الغش التجاري وضمان وصول الدعم لمستحقيه حيث أنها لا تدٌخر جهدًا في المرور والمتابعة على الأسواق والمخابز ومستودعات المواد البترولية بصفة مستمرة وتنفيذ تعليمات المحافظ للتأكد من توافر السلع التموينية للصرف للبطاقات .