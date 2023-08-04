برلماني: القمة المصرية - اليونانية تؤسس لمرحلة جديدة للعلاقات بين الدولتين

أكد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، أهمية العلاقات المصرية اليونانية، قائلا: قمة اليوم في العلمين الجديدة بين الرئيس السيسي، ورئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، دفعة قوية للعلاقات.

أشار محسن في تصريح صحفي له اليوم، إلى عمق وثبات العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر واليونان، والتطور الملموس الذي يشهده التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وكذلك المستوى المتميز من التنسيق السياسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتقدير التام لمواقف اليونان تجاه مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التعاون المثمر على صعيد آلية التعاون الثلاثي مع قبرص.

لفت عضو مجلس الشيوخ، إلى تناول القمة المصرية اليونانية، مواضيع وقضايا شتى في مختلف المجالات في مقدمتها، زيادة التعاون في المشروعات الاقتصادية والاستثمارية في الطاقة خاصة الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، لاسيما وأن اليونان لديها خبرة كبيرة في طرق وآليات استخدام الهيدروجين الأخضر، علاوة على مباحثات مكثفة في مجالي النفط والطاقة بين البلدين واستثمارات الشركات اليونانية في أنشطة البحث والاستكشاف في مصر، وعمليات الربط الكهربائي.