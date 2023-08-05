أسعار الذهب اليوم السبت 5 أغسطس 2023

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق المصرية 2,165 جنيها للجرام مقارنة 2150 جنيه خلال تعاملات أمس.
في الوقت نفسه يسجل الذهب تراجعا كبيرا من اعلى مستوياته عند 2800 جنيه مقارنة بسعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 2165 جنيه.
أسعار الذهب اليوم السبت 5-8-2023
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|بيع 2,463 شراء 2,474
|عيار 22
|بيع 2,258 شراء 2,268
|عيار 21
|بيع 2,155 شراء 2,165
|عيار 18
|بيع 1,847 شراء 1,856
|عيار 14
|بيع 1,437 شراء 1,443
|عيار 12
|بيع 1,231 شراء 1,237
|الاونصة
|بيع 76,595 شراء 76,950
|الجنيه الذهب
|بيع 17,240 شراء 17,320
|الكيلو
|بيع 2,462,857 شراء 2,474,286
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في مصلحة دمغ المصوغات والموازين الحملات الرقابية على أسواق الذهب للتأكد من مطابقة المشغولات والسبائك الذهبية المطروحة للمواصفات القياسية وأيضا والتأكد من دمغها بمصلحة الدمغة.
أكد ناجي فرج، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون صناعة الذهب، أنه لا توجد سبائك مغشوشة في السوق المصرية قولا واحدا وقاطعا، مضيفا أن السوق تحت السيطرة تماما من قبل الدولة ووزارة التموين، وسوق الذهب وأسعار الذهب في مصر محل اهتمام خاص من الجميع.
وأكد، مستشار وزير التموين في تصريحات صحفية، أن المصريين من الشعوب التي تحب اقتناء الذهب وذلك منذ أيام الفراعنة، ومنذ توت عنخ آمون.
وتابع: أما في العصر الحديث المصريون يحبون اقتناء الذهب منذ أن كان سعر الجرام الواحد 80 قرشاً والذهب كما نعرف هو ملاذ آمن ومصدر قيمة جيد جدًا والمصريون وجدوا أن الأسعار جيدة لاقتناء المعدن الأصفر هذه الفترة، والذهب انخفض أكثر من 700 جنيه بعد قرار إعفائه من الجمارك التي كان لها تأثير قوي جدًا على استقرار الأسواق.
أضاف أن قرار وزير التموين بجعل أجره السبّائك نفس أجره المشغولات الذهبية ذلك أدى إلى اتزان الأسواق وأصبحت مبيعات المشغولات الذهبية تكاد تساوي السبائك و الجنيهات.
وأوضح مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن الشائعات عن وجود سبائك ذهبية مغشوشة عار تماما عن الصحة وهذا الأمر لا يمكن أن يحدث بالمرة.