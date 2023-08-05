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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حاول الهرب.. حبس شخص تخصص في النصب على المواطنين بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة عابدين الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين وسرقة متعلقاتهم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل حول ذلك.

وكانت قد ‏نجحت الأطواف الأمنية بالقاهرة في ضبط مجرم حاول الهرب عندما شاهد مرور القوات بمنطقة عابدين وتبين قيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين وسرقة متعلقاتهم.

‏وكان اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة قد شدد على تكثيف تواجد رجال المباحث بشوارع العاصمة لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

وفي أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عابدين تلاحظ لهم محاولة أحد الأشخاص الهروب لدى مشاهدته للقوات، وتم ضبطه وتبين أن له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب وبحوزته مبلغ مالي "مجهولة المصدر".

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