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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

20 لافتة.. تفاصيل مثيرة وراء ضبط عصابة سرقة مواتير المياه واللافتات بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة مصر الجديدة الجزئية، حبس 3 أشخاص ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة مواتير المياه والقطع النحاسية المثبتة على العقارات، بأسلوب "الفك والخلع".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل حول ذلك.

وكانت قد ‏ضبط رجال مباحث القاهرة تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع السرقة ، جاءت عملية الضبط في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من مسئول بإحدى الجهات الحكومية قرر بإكتشافه سرقة "20" لافتة تابعة للجهة محل عمله بدائرة القسم.

بإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه له معلومات جنائية.

وبمواجهته أقر بتكوينه تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مواتير المياه والقطع النحاسية المثبتة على العقارات، بأسلوب "الفك والخلع" بالإشتراك مع شخصين مقيمان بمحافظة القليوبية لأحدهما معلومات جنائية تم ضبطهما.

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأقرا بتصرفهما فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما "سىء النية" يعمل صاحب مخزن خردة مقيم بمحافظة القليوبية، تم ضبطه وبحوزته (8) مواتير مياه مستولى عليها من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموهم بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس 3 أشخاص سرقة مواتير المياه مواتير المياه تشكيل عصابى العقارات مصر الجديدة القاهرة

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