تابعة لـ"حياة كريمة".. سرقة مكيفات وأجهزة طبية من وحدة طب أسرة بسوهاج

تُكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، من جهودها لكشف ملابسات سرقة عدد من المُكيفات والأجهزة الكهربائية من داخل وحدة طب أسرة قرية مزاتا والشيخ جبر، دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، حيث فوجئ الأهالي باختفاء عدد من المُكيفات والأجهزة الكهربائية باهظة الثمن من داخل الوحدة التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، عصر اليوم.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي مفاده سرقة بعض المكيفات وعدد من الأجهزة الكهربائية باهظة الثمن من داخل وحدة طب أسرة مزاتا والشيخ جبر، التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وبالإنتقال والفحص تبين سرقة أكثر من 10 مكيفات وعدد من الأجهزة الطبية الكهربائية باهظة الثمن، من داخل وحدة طب أسرة مزاتا والشيخ جبر، بقرية مزاتا دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.

وتُكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من جهودها لضبط المتهمين بواقعة السرقة، وكشف ملابسات الواقعة كاملة، كما أمرت النيابة العامة بسرعة التحري حول الواقعة وتفريغ الكاميرات بالمنطقة حول مبنى وحدة طب أسرة مزاتا والشيخ جبر.