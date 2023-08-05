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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد يوسف: الأهلي يحتاج لدعم دفاعه قبل الموسم الجديد

صدى البلد

طالب محمد يوسف مدرب الأهلي السابق، بضرورة دعم بعض المراكز في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.


قال محمد يوسف في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي يحتاج إلى تدعيم دفاعي خلال الفترة المقبلة، محمود متولي الإصابات تعطل مسيرته مع الأهلي، ووارد أن يحترف محمد عبد المنعم، لذلك الأهلي يحتاج للتعاقد مع مدافع". 


أضاف: "هناك غموض حول موقف سعد سمير، فضلا عن رحيل أيمن أشرف، لذلك يجب أن يدعم الأهلي قلب دفاعه". 


واختتم: "رغم تعاقد الأهلي مع إمام عاشور، الأهلي يحتاج إلى تدعيم جديد في خط الوسط". 

الأهلى امام عاشور النادي الأهلي محمد عبد المنعم محمد يوسف

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