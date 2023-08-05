وفاء عامر تتألق في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام| شاهد

نشرت الفنانة وفاء عامر، منشوراً عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت وفاء عامر مرتديه فستان جذاب انيق باللون الزيتي ليكشف عن جمالها ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال، مع اختيار أحمر للشفاه بألوان ناعمة وهادئة تبرز أنوثتها وتسريحة شعر منسدل على ظهرها.

وشاركت الفنانة وفاء عامر في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل “حضرة العمدة” بطولة الفنانة روبي.

قصة مسلسل حضرة العمدة

وتدور قصة مسلسل حضرة العمدة حول فتاة تخرجت في الجامعة الأمريكية وتعيش في القاهرة حياة متمدنة، وهي من أصول صعيدية.

وتتصاعد الأحداث برجوعها لبلدها في الصعيد، لتجد نفسها مجبرة أن تتولى منصب عمدة “القرية”، فتدور الأحداث حول كيفية إقناع أهل القرية بتوليها مسؤولية تسيير أمورهم في ظل أن المتوارث أن تلك الوظيفة قاصرة على الرجال.