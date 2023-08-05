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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطار مرسى علم الدولي يستقبل 142 رحلة طيران سياحية من 12 دولة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي 142 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات من 12 دولة أوروبية تقل آلاف السياح الأجانب َذلك الأسبوع المقبل بدء من غدا السبت وحتى نهاية الأسبوع حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة. 

كشف  عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر بأن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 142‪ رحلة طيران سياحية إلى مطار مرسي علم الأسبوع المقبل قادمة من مطارات أوروبا تقل آلاف السياح الأجانب وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة. 

وأشار الخبير السياحي  إلى استعدادات فنادق مرسي علم لاستقبال حوالي 35 ألف سائح علي متن 142‪ رحلة طيران من 12 دولة أوروبية هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا و بلجيكا والنمسا ولوكسمبرج و المجر و سلوفاكيا.

وأشار إلى ارتفاع نسبة الاشغالات بالفنادق لتكسر حاجز 90 %تزامنا مع زيادة معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة بزيادة قدرها 8 رحلات عن الأسبوع الماضي.

إجراءات وقائية واحترازية البحر الأحمر السياح الأجانب المطارات الأسبوع الماضي الأسبوع المقبل رحلات الطيران السياحية وسط إجراءات مرسى علم

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