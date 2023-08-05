اليوم.. منتخب الشاطئية يواجه روسيا في بطولة بيلاروسيا

يخوض منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى، المدير الفنى، اليوم السبت، مباراته الأولى ببطولة بيلاروسيا الدولية أمام منتخب روسيا فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا.

وأكد مصطفى لطفى، المدير الفنى، أن المشاركة فى بطولة بيلاروسيا تمثل إعدادا قويا للمنتخب قبل المشاركة في بطولة ألعاب البحر الأبيض التى ستقام فى اليونان الشهر المقبل.

ووجه المدير الفنى لمنتخب الشاطئية الشكر إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام على الدعم الدائم للمنتخب وتوفير بطولات قوية لإعداد اللاعبين بشكل مناسب قبل انطلاق بطولة كأس العالم المقبلة.

اختار المدير الفنى 12 لاعبا، وتضم القائمة كلا من زيزو الصباح وإبراهيم حسن لحراسة المرمى، واللاعبين مصطفى سمير ومصطفى شيكا ومصطفى صاصا وحسان محمد وأحمد الشحات وهيثم عاطف كوستا والحسينى طه وعبد الرحمن الشافعى وإسماعيل بهجت.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع الفراعنة مع منتخبات روسيا وعمان وأوزبكستان.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا، ومحمد فوزى، مدرب حراس المرمى، ومحمد أكمل، رئيس الجهاز الطبى، وعباس حسانين، المدلك، ومحمد منجى، المدير الإدارى، وإسلام شاكر، مدير المهمات.