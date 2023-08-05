عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

بلاغات وإتجار في البشر| هل وقع فيلم "ع الزيرو" في المحظور؟!.. وأول رد على الاتهامات

فيلم ع الزيرو
فيلم ع الزيرو

عُرض فيلم "ع زيرو" للفنان محمد رمضان يوم 2 أغسطس الماضي، في جميع دور العرض السينمائية المصرية وذلك قبل عرضه في دول الخليج 10 أغسطس المقبل، ويعد فيلم "ع الزيرو" أحدث الأعمال السينمائية للفنان محمد رمضان مع الفنانة نيللي كريم.

ولكن أثار فيلم "ع الزيرو" للفنان محمد رمضان، الكثير من الجدل بسبب قصته، وهو ما دفع البعض بتقديم بلاغات ضده واتهامه بالترويج للجريمة وتقديم ما يتعارض مع القيم الدينية، بشكل يجعل المشاهد يتعاطف مع البطل المجرم من خلال أحداث الفيلم الذي يتاجر فيه بطل العمل الفني بالأعضاء البشرية لعلاج نجله المريض.

 

وجاء في البلاغات الموجهه لفيلم "ع الزيرو"، بطلب للرقابة بوقف عرض فيلم "ع الزيرو" مؤقتًا لمراجعة المحاذير الرقابية وتفعيل مواد قانون الرقابة علي الفيلم لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم، وذلك بسبب منح العمل في هذه التجارة غير المشروعة دعمًا معنويًا، لتعاطف المشاهد مع المجرم في نهاية أحداث الفيلم.

 

قصة فيلم "ع الزيرو" 
 

ويناقش الفيلم قصة إنسانية لمعاناة أب فقير يدعي حمزة ولقبه "دراجون"، يسعي لعلاج ابنه المريض ويحاول إنقاذ حياته، مما يجعله الدخول في مجال تجارة الأعضاء البشرية، وتتطور الأحداث ويصبح من الأغنياء.

فيلم "ع الزيرو" من بطولة نخبة من نجوم الدراما والسينما من بينهم نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى وشريف الدسوقى، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

الفيلم من إخراج محمد جمال العدل وتأليف مدحت العدل، وإنتاج جمال العدل واستوديوهات ڤوكس، ومن المقرر طرح العمل في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين وللمناطق الأخرى.

 

رد صناع فيلم "ع الزيرو" علي ترويجه لتجارة الأعضاء

ورد الدكتور والمؤلف مدحت العدل علي ما قيل حول فيلم "ع الزيرو" وترويجه لتجارة الأعضاء البشرية، وقال العدل: "أنا رجل طبيب بشري وضد تجارة الأعضاء البشرية وأحاربها، كما أن لها سماسرة يحتالون على الشباب وهم موجودين في كل مكان و هم مافيا لبيع الاعضاء و الامر ليس مقتصرا على مصر فقط بل في كل دول العالم".

وتابع مدحت العدل: "لن ندفن رؤوسنا في الرمال و سنواجه مثل هذه الجرائم ونتصدى لها في سبيل العلاج، الرقابة على المصنفات الفنية رقابه محترمة وتعي وتقدر قيمة فيلم ع الزيرو وما يدعو إليه من قيم انسانية ومحاولة التصدي لهذه التجارة المحرمة والمجرمه في العالم كله".

 

عقوبات الترويج للاتجار بالبشر

ووضع القانون المصري ضوابط صارمة في حالة ارتكاب أي شخص لجريمة الاتجار بالبشر، وينص القانون على أنه يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

وينص القانون بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أى من الحالات الآتية:

* إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.
* إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى و إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.

فيلم ع الزيرو ع الزيرو محمد رمضان نيللي كريم الفنانة نيللي كريم الاتجار بالبشر جريمة الاتجار بالبشر الفنان محمد رمضان كواليس فيلم “على الزيرو” نمبر وان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"خناقة" الكابيتانو وأوضة اللبس| كواليس إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل مثيرة

سأقاضي الجميع.. قرار عاجل من مجدي عبد الغني بعد مباراة الأهلي والمصري

خليني معاك من غير جواز.. نهاية سيدة على يد طليقها بقعدة مزاج

بسبب إقالة سيد عبد الحفيظ.. حقيقة طلب كولر الرحيل عن الأهلي.. تفاصيل

المجري والخلوق وأغلى صفقة.. قائمة الـ 7 الراحلين عن الزمالك.. تفاصيل

الذهب يودع حاجز الـ 1900 جنيه.. وهذا سعر عيار 21 الآن.. فيديو

تحديد موقع غرق القاطرة فهد بـ قاع قناة السويس

دوخة شديدة من غير سبب.. انتبه فقد تكون مصابا بهذا المرض

ترشيحاتنا

لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين .. الرئيس السيسي يستقبل ملك البحرين بمدينة العلمين

بعد اقتراح "3 أنظمة انتخابية".. عضو مجلس أمناء الحوار الوطني يكشف التفاصيل

بوابة الجحيم .. رصد حفرة عملاقة وسط بحيرة| ما القصة؟

إنجازات ملف البيئة في عهد الرئيس السيسي.. عائدات غير متوقعة للمحميات الطبيعية

خبير اقتصادي: إنتاج الهيدروجين في مصر يحمل فرصا واعدة

12 ساعة يوميًا .. تعرف على خدمات النيابة العامة في سيتي ستارز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إرشادات لخفض مستوى السكّر في الدم

صوتها غريب .. عروس تثير الجدل في حفل زفافها | شاهد

الفستان الأخير وضعها في مازق.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري|شاهد

واقعة أغرب من الخيال.. وفاة سيدة أمريكية بسبب لن تتوقعه

فيديو

طلع الرابع على الجمهورية.. قصة مدرس فيزياء منح طالب ثانوي عربية هدية

منشور الفيس بوك فضح مروج الهيروين.. ضبط تاجر مخدرات بدار السلام| فيديوجراف

بحبك يا بابا.. عروسة تشكر والداها يوم زفافها على طريقة النبطشي

رد حاسم.. القصة الكاملة وراء محاولة انتحـ ار شيرين عبد الوهاب.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ