بلاغات وإتجار في البشر| هل وقع فيلم "ع الزيرو" في المحظور؟!.. وأول رد على الاتهامات

عُرض فيلم "ع زيرو" للفنان محمد رمضان يوم 2 أغسطس الماضي، في جميع دور العرض السينمائية المصرية وذلك قبل عرضه في دول الخليج 10 أغسطس المقبل، ويعد فيلم "ع الزيرو" أحدث الأعمال السينمائية للفنان محمد رمضان مع الفنانة نيللي كريم.

ولكن أثار فيلم "ع الزيرو" للفنان محمد رمضان، الكثير من الجدل بسبب قصته، وهو ما دفع البعض بتقديم بلاغات ضده واتهامه بالترويج للجريمة وتقديم ما يتعارض مع القيم الدينية، بشكل يجعل المشاهد يتعاطف مع البطل المجرم من خلال أحداث الفيلم الذي يتاجر فيه بطل العمل الفني بالأعضاء البشرية لعلاج نجله المريض.

وجاء في البلاغات الموجهه لفيلم "ع الزيرو"، بطلب للرقابة بوقف عرض فيلم "ع الزيرو" مؤقتًا لمراجعة المحاذير الرقابية وتفعيل مواد قانون الرقابة علي الفيلم لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم، وذلك بسبب منح العمل في هذه التجارة غير المشروعة دعمًا معنويًا، لتعاطف المشاهد مع المجرم في نهاية أحداث الفيلم.

قصة فيلم "ع الزيرو"



ويناقش الفيلم قصة إنسانية لمعاناة أب فقير يدعي حمزة ولقبه "دراجون"، يسعي لعلاج ابنه المريض ويحاول إنقاذ حياته، مما يجعله الدخول في مجال تجارة الأعضاء البشرية، وتتطور الأحداث ويصبح من الأغنياء.

فيلم "ع الزيرو" من بطولة نخبة من نجوم الدراما والسينما من بينهم نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى وشريف الدسوقى، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

الفيلم من إخراج محمد جمال العدل وتأليف مدحت العدل، وإنتاج جمال العدل واستوديوهات ڤوكس، ومن المقرر طرح العمل في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين وللمناطق الأخرى.

رد صناع فيلم "ع الزيرو" علي ترويجه لتجارة الأعضاء

ورد الدكتور والمؤلف مدحت العدل علي ما قيل حول فيلم "ع الزيرو" وترويجه لتجارة الأعضاء البشرية، وقال العدل: "أنا رجل طبيب بشري وضد تجارة الأعضاء البشرية وأحاربها، كما أن لها سماسرة يحتالون على الشباب وهم موجودين في كل مكان و هم مافيا لبيع الاعضاء و الامر ليس مقتصرا على مصر فقط بل في كل دول العالم".

وتابع مدحت العدل: "لن ندفن رؤوسنا في الرمال و سنواجه مثل هذه الجرائم ونتصدى لها في سبيل العلاج، الرقابة على المصنفات الفنية رقابه محترمة وتعي وتقدر قيمة فيلم ع الزيرو وما يدعو إليه من قيم انسانية ومحاولة التصدي لهذه التجارة المحرمة والمجرمه في العالم كله".

عقوبات الترويج للاتجار بالبشر

ووضع القانون المصري ضوابط صارمة في حالة ارتكاب أي شخص لجريمة الاتجار بالبشر، وينص القانون على أنه يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

وينص القانون بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أى من الحالات الآتية:

* إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.

* إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى و إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.