الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلية، قد صادقت على بناء 310 وحدات استيطانية جديدة، وإيداع 622 وحدة استهدفت الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة في يوليو الماضي.

من جانبها، قالت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، في بيان إن سلطات الاحتلال طرحت الشهر الماضي ما مجموعه 33 مخططا هيكلياً، وجرى خلالها المصادقة على بناء 310 وحدات استيطانية وإيداع حوالي 622 وحدة استهدفت نحو 100 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية.

بدورها، ذكرت هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" بالمنظمة أن إسرائيل أصدرت الشهر الماضي 139 اخطارا لهدم ووقف بناء وإخلاء منشآت فلسطينية، في ارتفاع قياسي ينذر بتنفيذ عمليات هدم كثيرة خلال المرحلة القادمة بحجة عدم الترخيص.

كما أشارت هذه الهيئة إلى أن عمليات الهدم الإسرائيلية الشهر الماضي بلغت 41 عملية هدم منازل و44 عملية هدم منشآت تجارية تركزت في محافظتي الخليل وشرق القدس.