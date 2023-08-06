الذكرى الثامنة لافتتاح قناة السويس الجديدة.. ونواب: نجحت في تحقيق أرقام غير مسبوقة.. وتوفير آلاف فرص العمل

برلماني: قناة السويس الجديدة نقطة تحول في مسار التنمية وجذب الاستثمارات

نائب: أول إنجازات 30 يونيو بسواعد وإرادة مصرية

برلمانى: تجسيد لإرادة وإصرار المصريين.. وحملت بشائر الخير والتنمية لمدن القناة



تحل اليوم الأحد الموافق 6 أغسطس الذكرى الثامنة لافتتاح قناة السويس الجديدة ، وأكد عدد من النواب أن قناة السويس الجديدة نجحت في تحقيق أرقاماً غير مسبوقة بإحصائيات الملاحة، لتسهم في نمو الاقتصاد المصري بتطور إيراداتها في السنوات الأخيرة، لتبلغ 50.9 مليار دولار وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وارتفاع متوسط العبور اليومى لقناة السويس إلى 72 سفينة خلال عام 2023.

في البداية أكد النائب عادل اللمعي، رئيس الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد وعضو مجلس الشيوخ، أن افتتاح قناة السويس الجديدة فى 6 أغسطس عام 2015، كان بمثابة تدشين لمرحلة فاصلة في تاريخ الدولة المصرية من بتعظيم الاستفادة من ثرواتها الدولة والمساهمة فى زيادة القدرة الاستيعابية للقناة ورفع تصنيفها ومكانتها بحركة التجارة العالمية باختصار زمن عبور السفن للنصف، لافتا إلى أن المصريين سطروا ملحمة وطنية بالاستجابة لنداء الوطن والاصطفاف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى تحويل المشروع إلى حقيقة ملموسة وتمويله في أقل من أسبوعين.

ولفت "اللمعي" فى بيان صحفى له إلى أن قناة السويس الجديدة نجحت في تحقيق أرقاماً غير مسبوقة بإحصائيات الملاحة، لتسهم في نمو الاقتصاد المصري بتطور إيراداتها في السنوات الأخيرة، لتبلغ 50.9 مليار دولار وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وارتفاع متوسط العبور اليومى لقناة السويس إلى 72 سفينة خلال عام 2023، وهو ما يكشف الرؤية الثاقبة للرئيس السيسي في دعمه لإتمام المشروع ويرد على كافة مزاعم التشكيك في جدواه الاقتصادية، لتظل ذكرى 6 أغسطس يوم لن تنساه الذاكرة المصرية من بين أيام القناة المجيدة، بما جسده من تلاحم شعبي وإصرار المصريين في التغيير أمام العالم أجمع.

واعتبر أن افتتاح قناة السويس كان نقطة تحول جذرية في مسار تنمية إقليم القناة وتوفير الآلاف من فرص عمل لأبناء سيناء وكذلك ساهمت في صنع مناخ جاذب للاستثمار، مما أهل منطقة قناة السويس لتكون ضمن أكثر المناطق على مستوى العالم جذبا للاستثمار، وتعظيم العائد الاقتصادي لهذه المنطقة الواعدة بفضل تلك الجهود، مشددا أن شرق بورسعيد أصبحت محط أنظار المستثمرين المحليين والأجانب بما تمتلكه من سهولة النفاذ للأسواق الأوروبية والإفريقية يجعلها قادرة على اقتناص الفرص الاستثمارية لها، علاوة على أنها تحتضن صناعتين من أهم أعمدة الصناعة للدولة المصرية، وهما صناعة عربات السكك الحديدية وصناعة السيارات.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحرص الرئاسي على مواصلة خطى تعزيز القيمة المضافة للقناة ساهم في تضاعف أرقام العائدات وجذب المزيد من الخطوط الملاحية بسبب الخدمات المقدمة للسفن وآخرها نجاح خدمة تموين السفن، وهو ما تبلور في إفساح القيادة السياسية للمجال للقطاع الخاص وعدم الاحتكار في تقديم الخدمات اللوجيستية للموانئ ومرفق قناة السويس، مؤكدا أن مواصلة التحرك نحو تنفيذ واستقطاب مشروعات الخدمات المتكاملة للسفن، في وجود أكثر من ٢٠ خدمة قيمه مضافة يمكن تنميتها سيكون له الدور فى تعزيز مكانة القناة على المستوى العالمي بصفتها الممر الملاحي الأهم في حركة التجارة العالمية، يتماشى مع تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لدعم التنافسية والمكانة المتفردة للقناة على مستوى حركة التجارة العالمية، بتحويل القناة إلى مركز للتجارة والاستثمار.

وأكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن افتتاح قناة السويس الجديدة شكل نقلة محورية في حركة الملاحة البحرية العالمية، والتي لم يستغرق إنشائها سوى عام واحد فقط، بفضل ما تحقق من التفاف وحشد شعبي حولها وهو ما عبر بقوة عن الاصطفاف الوطنى الحقيقي ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى، لافتا في ذكرى افتتاحها إلى أنها تعد أول مشروع قومي في مسيرة إنجازات دولة 30 يونيو بسواعد وإرادة مصرية، وتتمثل الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس بالنسبة لحركة التجارة العالمية كونه أقصر الطرق الملاحية بين الشرق والغرب.

وأضاف "العسال" فى بيان صحفى له ، أن مشروع قناة السويس الجديدة ساهم بقوة في تحويل منطقة القناة لمركز لوجيستي عالمي للإمداد والتموين، إذ حرصت القيادة السياسية علي دعم التنافسية والمكانة المتميزة التي تتمتع بها قناة السويس من خلال استراتيجية شاملة وتعظيم لمكانتها من معبر تجاري لمركز صناعي ولوجيستي عالمي في ظل ما تقوم بها من تطوير لمشروع محور تنمية قناة السويس، بما يرسخ مكانتها كشريان لحركة التجارة العالمية، مشددا أن إيرادات القناة حققت زيادة غير مسبوقة بلغت نحو 35% عن السنوات السابقة ويقدر ازدياد عوائد قناة السويس بما يقرب من 9 مليار دولار سنويا كأحد مصادر الدخل القومى المهمة، لاسيما وأن حفر قناة السويس الجديدة كانت ضمن أهم الأسباب التي أدت لهذا الإنجاز.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن افتتاح قناة السويس الجديدة فكرة تعبر عن رؤية استراتيجية جادة للدولة، والتي حملت استشراق للمستقبل في التعامل مع المتطلبات الجديدة لسلاسل الإمداد وزيادة القدرة الاستيعابية حتى أصبح لديها القدرة على السماح بمرور نحو 120 سفينة وبأحمال كبيرة بالإضافة لتخفيض زمن عبور السفن والذي أصبح 11ساعة فقط، مؤكدا أن قناة السويس هى فكرة وقرار وتخطيط مصرى خالص، عملت الدولة على إنهاؤه في زمن قياسي ولعل تضاعف الإيرادات على مدار السنوات الماضية خير دليل ورد قاطع على كافة المشككين الذين سعوا لترويج الشائعات حول مشروع قناة السويس، حتى أصبحت شريان مهم للاقتصاد العالمي.

وتوجه عضو مجلس الشيوخ، بالتحية والشكر للرئيس السيسي الذي تفاعل مع المشروع عندما كان مجرد فكرة وحرص على تحويلها لواقع في أقل وقت ممكن، لثبتت للعالم أجمع قدرة المصريين على تطوير أنفسهم وإبهار العالم بكفاءة وجدارة الإدارة المصرية، لترسيخ مكانة القناة بصفتها أهم الممرات الملاحية في العالم وما تحظى به من أهمية للاقتصاد والتجارة العالمية، كما تواصل الدولة جهودها لدعم تنافسية القناة بالتوسع في تقديم الخدمات اللوجيستية المستحدثة بهدف جذب عملاء جدد والمزيد من الخطوط الملاحية للقناة مثل تموين السفن وجمع المخلفات وغيرها.

ووصف النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، مشروع افتتاح قناة السويس الجديدة بالتحدي الأضخم الذي أبرز إرادة وإصرار المصريين في التحول نحو الإنجازات والبناء، إذ ساهم في تعزيز ريادة ومكانة قناة السويس على المستوى العالمي كشريان رئيسي حركة الملاحة البحرية العالمية باعتبارها الممر الملاحي الأقصر والأسرع والأكثر أماناً، مؤكدا أن ذلك المشروع لم يكن لمصر فقط بل للعالم أجمع، وهو ما دفع المصريين للوقوف على قلب رجل واحد حتى تمويل المشروع وجمع تكلفة إنشائه فى أقل من أسبوعين حتى يتحول الحلم إلى حقيقة ومعجزة فى عام واحد فقط.

وأضاف "عمار" فى بيان صحفى له، أن مشروع قناة السويس الجديدة أكد للعالم أجمع قدرة المصريين على تنفيذ المشروعات العملاقة رغم التحديات السياسية العصيبة التي كانت تمر بها الدولة، وهو ما كان له عائده الإيجابي في تعزيز مكانة مصر الريادية واستعادته بالساحة العالمية، موضحا أن قناة السويس حققت معدلات غير مسبوقة كسرت كافة المستويات، بزيادة العوائد من 4 مليارات دولار، إلى 9 مليارات دولار عقب إنشاء القناة الجديدة لترد بقوة على شائعات أهل الشر التي استهدفت النيل منها، والنجاح في تقليل زمن العبور من 20 ساعة لـ 11 ساعة كما أثمر المشروع عن زيادة معدلات الأمان الملاحي بالقناة خاصة وأن قناة السويس الرئيسية كان يمر بها 42 سفية، وبعد إنشاء القناة الجديدة أصبح لديها القدرة على السماح بمرور نحو 120 سفينة وبأحمال كبيرة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية حريصة على مواصلة مسيرة الإنجازات، بالتوجه نحو تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس بصورة دائمة لزيادة عدد السفن التي تمر خلالها، وتعزيز قدراتها كمحور عالمى للتجارة، ودعم الاقتصاد الوطنى للدولة، مشددا أن قناة السويس الجديدة ارتبطت بها فكرة تطوير مدن القناة الثلاث، لتشهد ضخ لشرايين التنمية بشكل غير مسبوق وتحمل بشائر الخير لها في دعم خارطة التنمية والتحول نحو الرقمنة، كما أنه سلط الأضواء على المنطقة الاقتصادية والتنمية التي حدثت فأدى إلى جذب مزيد من الاستثمارات، وترسيخ مكانة القناة بشهادة الكثير من المؤسسات الدولية كونها أسرع طريق ملاحي يربط بين قارتي أوروبا وآسيا.

ووجه "عمار"، التحية والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي في ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة، لإصراره في إتمام المشروع عندما أطلق إشارة البدء في حفر القناة ووضع التحدي بإنجازه خلال عام واحد فقط، لدعم الاقتصاد الوطني المصري وتحقيق طفرة في العائد الدولاري حتى نكون أمام إنجاز بسواعد مصرية خالصة تحقق في وقت قياسي رغم كافة محاولات التشكيك فيه لهدم الفكرة، مؤكدا أن المشروع كان له الدور في زيادة الطلب على استخدام القناة كممر ملاحي رئيسي وتواصل الدولة في الوقت الراهنة جهودها في زيادة الحصة السوقية للقناة، وميكنة وزيادة الخدمات اللوجيستية المقدمة للخطوط الملاحية.