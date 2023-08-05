الأسبوع 31: تجدد المظاهرات ضد حكومة نتنياهو في جميع أنحاء إسرائيل

تجددت المظاهرات في إسرائيل، اليوم السيت، ضد خطة الإصلاح في النظام القضائي للأسبوع الحادي والثلاثين. وستقام المظاهرة الرئيسية عند مفرق كابلان في تل أبيب ، حيث سينطلق المتظاهرون من ميدان ديزنجوف في المدينة.

وتحت عنوان "حماية النظام القضائي تنقذ البلاد" ، قال المنظمون أن التظاهرات ستنظم في 150 موقعا، وفقا لما ذكرته صحيفة "إسرائيل اليوم".

وحسب الصحيفة تأتي التظاهرات بعد أسبوع من حملة تحريض كاذبة ودنيئة وشريرة من قبل بنيامين نتنياهو وشركائه ضد النظام القضائي.

وتجنب نتنياهو مرة أخرى مسألة ما إذا كان سيمتثل لقرار المحكمة العليا ، وقام شركاؤه في الائتلاف بإثارة هياج ضد النظام القضائي ودعوا علانية إلى ذلك. العصيان وحق المحكمة العليا في مراجعة أي تشريع.

وقال أحد قادة الاحتجاج: "نتنياهو في حملة خبيثة يحاول تبييض أزمة دستورية ستؤدي إلى تدمير سيادة القانون في إسرائيل. إذا لم تقبل الحكومة أحكام المحكمة العليا ، فهذه إشارة إلى جميع المجرمين ليفعلوا ما يريدون".