عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأسبوع 31: تجدد المظاهرات ضد حكومة نتنياهو في جميع أنحاء إسرائيل

أرشيفية
أرشيفية

تجددت المظاهرات في إسرائيل، اليوم السيت، ضد خطة الإصلاح في النظام القضائي للأسبوع الحادي والثلاثين. وستقام المظاهرة الرئيسية عند مفرق كابلان في تل أبيب ، حيث سينطلق المتظاهرون من ميدان ديزنجوف في المدينة.

وتحت عنوان "حماية النظام القضائي تنقذ البلاد" ، قال المنظمون أن التظاهرات ستنظم في  150 موقعا، وفقا لما ذكرته صحيفة "إسرائيل اليوم".

وحسب الصحيفة تأتي التظاهرات بعد أسبوع من حملة تحريض كاذبة ودنيئة وشريرة من قبل بنيامين نتنياهو وشركائه ضد النظام القضائي.

وتجنب نتنياهو مرة أخرى مسألة ما إذا كان سيمتثل لقرار المحكمة العليا ، وقام شركاؤه في الائتلاف بإثارة هياج ضد النظام القضائي ودعوا علانية إلى ذلك. العصيان وحق المحكمة العليا في مراجعة أي تشريع.

وقال أحد قادة الاحتجاج: "نتنياهو في حملة خبيثة يحاول تبييض أزمة دستورية ستؤدي إلى تدمير سيادة القانون في إسرائيل. إذا لم تقبل الحكومة أحكام المحكمة العليا ، فهذه إشارة إلى جميع المجرمين ليفعلوا ما يريدون".

المظاهرات في إسرائيل تل أبيب ميدان ديزنجوف بنيامين نتنياهو إسرائيل الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"خناقة" الكابيتانو وأوضة اللبس| كواليس إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل مثيرة

سأقاضي الجميع.. قرار عاجل من مجدي عبد الغني بعد مباراة الأهلي والمصري

خليني معاك من غير جواز.. نهاية سيدة على يد طليقها بقعدة مزاج

بسبب إقالة سيد عبد الحفيظ.. حقيقة طلب كولر الرحيل عن الأهلي.. تفاصيل

المجري والخلوق وأغلى صفقة.. قائمة الـ 7 الراحلين عن الزمالك.. تفاصيل

تحديد موقع غرق القاطرة فهد بـ قاع قناة السويس

الذهب يودع حاجز الـ 1900 جنيه.. وهذا سعر عيار 21 الآن.. فيديو

دوخة شديدة من غير سبب.. انتبه فقد تكون مصابا بهذا المرض

ترشيحاتنا

رئيس هيئة قناة السويس: وفاة أحد العاملين في القاطرة الغارقة فهد

" المسلمين بيصوموه معنا".. كاهن كنيسة مسطرد يكشف تفاصيل صوم العذراء مريم

النيجر .. ما رد فعل قادة الانقلاب على طلب إيكواس؟

يد تبني ويد تحمل السلاح..الهيئة الهندسية تتحدى المستحيل في بناء الجمهورية الجديدة

جثث ليست معلومة.. أحمد موسى يكشف مفاجأة عن اعتصام رابعة المسلح

علامات بالوجه تدل على مرض خطير .. تعرف عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إرشادات لخفض مستوى السكّر في الدم

صوتها غريب .. عروس تثير الجدل في حفل زفافها | شاهد

الفستان الأخير وضعها في مازق.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري|شاهد

واقعة أغرب من الخيال.. وفاة سيدة أمريكية بسبب لن تتوقعه

فيديو

طلع الرابع على الجمهورية.. قصة مدرس فيزياء منح طالب ثانوي عربية هدية

منشور الفيس بوك فضح مروج الهيروين.. ضبط تاجر مخدرات بدار السلام| فيديوجراف

بحبك يا بابا.. عروسة تشكر والداها يوم زفافها على طريقة النبطشي

رد حاسم.. القصة الكاملة وراء محاولة انتحـ ار شيرين عبد الوهاب.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ