بعد وقوع 135 ضحية.. مسيرة الأموات تنطلق غداً في تل أبيب

أعلنت 15 حركة من جمعيات المجتمع المدني لفلسطيني الداخل (عرب 48)، أنها حصلت على تصريح من شرطة الاحتلال لإقامة مظاهرة في قلب تل أبيب، الأحد، للاحتجاج على سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تهمل قضية انتشار العنف والجريمة المنظمة والتي حصدت منذ مطلع السنة أرواح 135 فلسطينيا، بينهم نساء وأطفال.

وأطلق منظمو حملة الاحتجاج، على المظاهرة "مسيرة الأموات" لإعطائها صبغة جنازة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية

وقال المنظمون أنهم سيرفعون في المظاهرة توابيت بعدد القتلى في المجتمع العربي هذا العام، مشيرين إلى أنهم سيرفعون صوتهم ضد من يتقاعس عن معالجة قضية الجريمة وسيسعون لتحويل هذه القضية إلى أهم القضايا في إسرائيل، مما سيشكل ضغط على متخذي القرارات ليتعاملوا معها باهتمام.

من جانبها قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية إنها منحت المبادرين رخصة لمظاهرة بمشاركة 6 آلاف شخص، تنطلق من «دوار هبيما» في وسط تل أبيب وحتى «دوار المتحف» (هموزيون)، على مسافة بضعة كيلومترات.

وجاءت هذه المظاهرة بعد أن تفاقمت الجريمة المنظمة في المجتمع العربي بشكل خطير وأودت منذ مطلع السنة الجارية بحياة ما لا يقل عن 135 ضحية وإصابة أكثر من ألف شخص بجراح تتراوح بين قاسية ومتوسطة.