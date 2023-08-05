برلماني يكشف تفاصيل مقترحات الحوار الوطني بشأن انتخابات مجلسى النواب والشيوخ

علق النائب احمد البلشي عضو مجلس الشيوخ على النظام الانتخابي المتعلق بانتخابات النواب والشيوخ، وذلك بعد مناقشات باجتماعات لجنة إعداد التوصيات والمقترحات المختصة بهذا الموضوع داخل الحوار الوطني والتي انتهت بشكل عام إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية.

وتابع البلشي خلال تصريحاته لـ صدى البلد ان جلسات الحوار الوطني بشأن النظام الانتخابي كانت ضمن الأهم وذلك لحساسية الموضوع بالنسبة للمواطنين، منوها ان ادارة الحوار الوطني تتميز باطلاع الرأي العام داخل كل ما يدور بالجلسات سواء التخصصية المغلقة أو العامة.

وقال عضو مجلس الشيوخ أن اللجان المصغرة والتي تضم كافة الأطراف من المختصين والخبراء تقوم بمناقشة وصياغة ما يدور بالجلسات العامة، وانتهت لـ ثلاث انظمة.

وقال البلشي أن النظام الأول وهو النظام الحالي والذي يقوم على 50% من الأعضاء بالقائمة المطلقة الموزعة على 4 دوائر على مستوى الجمهورية والـ 50% الآخرين بالنظام الانتخابي الحالي، أما النظام الثاني الذي تم اقتراحه كان بان تقوم الانتخابات على مستوى الجمهورية بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر دوائر الجمهورية كافة.

أما النظام الثالث أوضح البرلماني أحمد البلشي أنه مزيج بمعنى انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية

ولفت عضو مجلس الشيوخ أن كل هذه الانظمة ستحرص على الالتزام بما نص عليه الدستور بمعنى استيفاء كافة الحصص الدستورية من كوتة المرأة الـ 25 وايضا حقوق الشباب وذوي الإعاقة والعمال والفلاحين.