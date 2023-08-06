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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بأسلوب المغافلة.. حبس لص الهواتف المحمولة بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة" بالقاهرة.

كلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

كانت قد تمكنت الأجهزة الامنية بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة" ، بعد ان أكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" ، وأنه وراء إرتكاب العديد من وقائع السرقة ، تم ضبطه ، وأقر بإرتكابه واقعتى سرقة هواتف محمولة بذات الأسلوب ، كما تم بإرشاده ضبط الهاتفين المستولى عليهما بمسكنه ، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات ، وإتهموه بالسرقة.

حبس شخص سرقة الهواتف الدرب الاحمر القاهرة سرقة

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