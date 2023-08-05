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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات .. ما الأمر؟

صدى البلد

دعا مركز بحيرة لوخ نيس في اسكتلندا، اليوم السبت، صائدي الوحوش المبتدئين والمتطوعين للانضمام إلى ما أطلق عليه اسم "أكبر عملية بحث عن وحش بحيرة لوخ نيس منذ السبعينيات".

وحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، قال مركز جذب السياح والزوار الأسبوع الجاري، إن "التكنولوجيا الحديثة مثل المركبات المسيرة التي تنتج صورًا حرارية للبحيرة، ستسهل عمليات البحث وتسهم في تسيير هذه العمليات بطريقة حديثة لم تحدث من قبل".

وأوضح المركز أن فريقه سينشر مركبات مسيرة مزودة بكاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء، حتى يتمكنوا من إنتاج صور حرارية للمياه من الهواء، كما سيتم استخدام أجهزة استماع مائية لاكتشاف الإشارات الصوتية تحت الماء.

وسيطلب من المتطوعين مراقبة أي فجوات أو حركات أخرى في الماء، مع توجيهات من الخبراء حول ما يجب البحث عنه وكيفية تسجيل النتائج.

ويعد البحث عما يسمى وحش "نيسي" الأسطوري، الأكبر من نوعه منذ أن درس مكتب التحقيقات في لوخ نيس البحيرة بحثا عن علامات تدل على وجود الوحش الأسطوري عام 1972، حيث من المقرر أن تنطلق عمليات البحث المخططة يومي 26 و27 أغسطس الجاري.

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