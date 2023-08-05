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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تحذيرات من السفر.. لبنان يسعى لطمأنة دول الخليج وألمانيا

صدى البلد

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يوم السبت إنه لا يوجد سبب 'للقلق أو الذعر' بشأن الوضع الأمني ​​في بلاده ، بعد أن أصدرت ألمانيا ودول الخليج تحذيرات سفر جديدة في أعقاب اندلاع أعمال عنف.

قامت السعودية والكويت والبحرين وألمانيا وبريطانيا بتحديث تحذيرات السفر وسط اشتباكات بين الجماعات المسلحة المتناحرة في مخيم عين الحلوة الفلسطيني في جنوب لبنان.

وقال ميقاتي في بيان إنه تحدث مع قياداته الأمنية وقيّم أن الوضع 'لا يدعو إلى القلق أو الذعر'. وقال إنه كان هناك 'تقدم كبير' في حل العنف في عين الحلوة حيث قتل 13 شخصا على الأقل في القتال.

وقال البيان إن وزير الخارجية عبد الله بو حبيب كلف بطمأنة الدول العربية بأن مواطنيها في أمان في لبنان.

حثت السفارة السعودية ، الجمعة ، مواطنيها على مغادرة لبنان بسرعة وتجنب المناطق التي تشهد اشتباكات مسلحة. حذت البحرين حذوها بعد يوم واحد ودعت مواطنيها إلى مغادرة البلاد ، وفقًا لبيان وزارة الخارجية.

وشدد البيان السعودي على موقع 'إكس' ، المعروف سابقاً باسم 'تويتر' ، على 'أهمية الالتزام بحظر السفر السعودي إلى لبنان'.

حثت الكويت رعاياها في لبنان يوم السبت على توخي اليقظة وتجنب 'مناطق الاضطرابات الأمنية' لكنها لم تطلب منهم المغادرة.

في الأسبوع الماضي ، حذرت ألمانيا مواطنيها من السفر إلى المخيمات الفلسطينية في لبنان ، من بين مناطق أخرى. ونصحت بريطانيا بعدم السفر 'إلا للضرورة' إلى أجزاء من جنوب لبنان ، بما في ذلك بالقرب من عين الحلوة.

نزح حوالي ربع سكان المخيم البالغ عددهم 80 ألف نسمة بسبب القتال هناك في 29 يوليو / تموز بين حركة فتح والإسلاميين المتشددين.

عين الحلوة هي الأكبر من بين 12 مخيما فلسطينيا في لبنان ، والتي تستضيف ما يصل إلى 250 ألف لاجئ فلسطيني ، وفقا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين من فلسطين (الأونروا).

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