عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

عنصرية أم إلتزام؟| عامل نظافة طلب توقيع ميسي.. فحصل ما لم يكن بالحسبان!

الشاب كريستيان سالامانكا
الشاب كريستيان سالامانكا

في موقف غير متوقع، تحوّل طلب بسيط للتوقيع على قميص إلى نتيجة مفاجئة لعامل النظافة في ملعب إنتر ميامي الأميركي. 

فقام العامل بمحاولة التوقيع من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ورغم أن ميسي وافق على التوقيع، إلا أن هذه الخطوة أدت في النهاية إلى فصل العامل من وظيفته.


 

تفاصيل القصة

طلب بسيط ينتهي بفصل مفاجئ

كانت البداية عندما قرر العامل كريستيان سالامانكا، الذي يعيش في ميامي منذ عام ونصف، أن يقوم بطلب توقيع من ليونيل ميسي على قميصه. 

وعمل كريستيان مع شركة متخصصة في التنظيف لتجهيز الأحداث الرياضية والحفلات الموسيقية، ولم يكن يتوقع أبدًا أن يتحوّل هذا الطلب البسيط إلى نتيجة كارثية.

 

فصله من العمل

وفي أول تجربة له في العمل بملعب إنتر ميامي، ترك كريستيان مكانه وذهب نحو حافلة النادي حين وصولها إلى مرآب الملعب. وهناك، استغل الفرصة للتوجه إلى ليونيل ميسي وطلب منه التوقيع على قميصه. وبالرغم من موافقة ميسي على الطلب، إلا أن رجال الأمن تدخلوا على الفور وأبعدوا كريستيان عن المكان.

 

تداعيات الطلب البسيط

وبعد هذه الحادثة، تلقى كريستيان خبر فصله بشكل نهائي من العمل.  تبيّن أنه يتم تحذير جميع الموظفين في ملعب DRV PNK من محاولات إزعاج لاعبي الفريق، سواء كانوا موظفين في النادي أو من شركات خارجية تعمل مع الملعب.

 

التوازن بين الاحترام والالتزام
 

 هذه القصة تجسّد أهمية الالتزام بالقواعد والتصرف بمرونة واحترام في بيئة العمل. ويجب على العاملين أن يأخذوا في اعتبارهم تأثير تصرفاتهم على الأفراد الآخرين، حتى في الأمور البسيطة مثل طلب التوقيع.

 

الحذر من الأثر السلبي

 على الرغم من أن الطلب كان واقعيًا وتم بموافقة النجم ليونيل ميسي، إلا أن تداعيات هذا الطلب البسيط أثرت سلبًا على حياة العامل كريستيان. ويجب أن يتحلى الأفراد بالحذر والوعي بالتداعيات المحتملة لأفعالهم.


 

وتظهر هذه الحادثة المؤلمة أهمية الالتزام بالسلوك المهني في مكان العمل. على العاملين أن يتعلموا من تجارب الآخرين ويتجنبوا الأفعال السطحية التي قد تؤثر سلبًا على مستقبلهم المهني.
 

ميسي إنتر ميامي عامل النظافة القصة الطلب الأرجنتيني النجم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريب برومو تقديم اللاعب| حقيقة ظهور رمضان صبحي بـ تيشيرت الزمالك.. شاهد

7400مليونير و5 مليارديرات يعيشون في القاهرة.. تعرف على ترتيب المدن الأغنى عالميا

ابنه طلعت زكريا تتقدم ببلاغ بسبب ادعاءات موته مقتولا على يد فنان

طرح شهادة ابن مصر2 بعائد 22%.. مفاجأة من البنوك بعد قرار المركزي

ميدو يوجه رسالة خاصة لـ محمود الخطيب بسبب أحمد عبد القادر

مطربة: وفاء مكي خربت بيتى وعايزه تخطف جوزي

الوداد المغربي يقترب من ضم نجم الأهلي

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

موضوعات متعلقة

المعتصمون قتلوا 48 ودفنوهم بمقابر الصدقة| "اعتصام رابعة والنهضة" حينما حاول الإخوان إقامة دولة داخل مصر

العملة الخضراء تتهاوى| ضربة موجعة لسعر الدولار في السوق السوداء.. والسبب شهادات البنوك

علي ماهر كلمة السر| كابوس 2018 يطارد الأهلي أمام المصري في الكأس.. لقاء تلهبه الذكريات

ضربة موجعة للأحمر| بيراميدز يخطف لاعب الأهلي في صفقة لمدة 4 مواسم.. تفاصيل

حفل تخرج انتهى بمعركة| 12 إصابة في اشتباكات طالبات “تجارة طنطا”.. وأول تعليق من الكلية

يا فرحة ما تمت| إصابة 22 بينهم أطفال بالتسمم في سوهاج.. والسبب “جاتوه” النجاح

مش هتحتار| معاهد تقبل من 50% علمي علوم 2023.. تعرف عليها

على عهدة مرتضى منصور| 4 صفقات “سوبر” في الزمالك.. وهذا سر أحسن لاعب في مصر

ترشيحاتنا

ليلى عز العرب: أحلم بتقديم شخصية نفرتاري في السينما

ممنوع بدول كثيرة| ما قصة فيلم باربي المثير للجدل وهل يُعرض في مصر ؟

قرار عاجل في النيجر بشأن المجال الجوي

جديد في مصر .. سعر ومواصفات بيجو 408 موديل 2023

"مهلة 30 يوما".. آبل تصدر تحذيرا لمستخدمي iPhone

صبرة القاسمي: وقعت فريسة لـ"وجدي غنيم" وانضممت للجماعات الإسلامية لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروض ثقافتنا في إجازتنا تواصل فقراتها بمصايف رأس البر وبلطيم ودمياط|صور

حفل فني لكورال أطفال دمنهور بالأنفوشي ضمن ثقافتنا في إجازتنا| صور

بعد 6 أشهر من زلزال تركيا وسوريا..شاهد مصيرعفراء المولودة تحت الأنقاض

جوزي بيضحكني.. إطلالات ندى الكامل تثير الجدل|شاهد

فيديو

ارتديت قميصا بلاستيكيا 6 سنوات|فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب مرضها في الطفولة

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ