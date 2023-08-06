قبل مواجهة الرجاء المغربي.. كريستيانو رونالدو يوجه رسالة لفريقه

وجه كريستيانو رونالدو رسالة لفريقه النصر السعودي قبل مواجهة الرجاء المغربي عبر حسابه بموقع انستجرام.

و كتب كريستيانو : كل شيء جاهر لغدا.

وأكد البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر السعودي، أن واثق من التأهل على حساب الرجاء المغربي، في المباراة التي ستجمع بينهما غدا، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

وقال مدرب النصر في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي ما قبل المباراة: “الاعذار غير موجودة في قاموسنا ونحن جاهزون غدا التعب والارهاق في كرة القدم غير موجود ولا يفيد المشجعين، بالإضافة إلى أن فريق الرجاء قوي ولديه أجنحة مميزين ويبني لعبه من خلال المدافعين بمساندة المحور وستكون مباراة صعبة”.

وتابع: “أنا سعيد بالمجيء لأبها والتأهل لربع النهائي، نشعر بالتعب مع توالي المباريات ولكن هدفنا الوصول لنهائي البطولة، غداً ستكون معركة كروية، ونتمنى فوز المواجهة لصالحنا، اختيار البرازيلي أليكس تيليس والتعاقد معه هو بناء مستقبل النصر”.

وأضاف: “كرة القدم تعتمد على النتائج والجماهير لا يهمها كم تدرب الفريق، بل ماذا حققنا، ونحن لا يهمنا المباريات الماضية وسنلعب غدًا من أجل الانتصار”.

واختتم: “الوعود التي بيننا وبين الجمهور الشجاعة والاحترام وهذه من الأمور التي أخبر اللاعبين بها”.