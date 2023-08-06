شكرا على كل حاجة.. مصطفى شوبير يوجه رسالة مؤثرة لـ سيد عبد الحفيظ

وجه مصطفي شوبير رسالة شكر لـ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، بعد رحيله.

ونشر مصطفى شوبير صورة لسيد عبد الحفيظ، وعلق كاتبا: شكرا سيد عبد الحفيظ علي كل حاجة بالتوفيق إن شاء الله.

وقال أحمد فوزي لاعب الأهلي السابق، إن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي رفض عرض محمود الخطيب رئيس النادي، بتولي منصب في شركة الكرة أو لجنة التخطيط بعد رحيله عن منصب مدير الكرة.

وأضاف أحمد فوزي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد»، أن سيد عبد الحفيظ قرر الابتعاد عن الناحية الإدارية بعد الرحيل من الأهلي.

وأشار فوزي إلى أن ، سيد عبد الحفيظ رفض أي منصب في لجنة التخطيط أو شركة الكرة خوفًا على خالد بيبو زميله السابق بالأهلي، قائلاً« ماذا لو تواجد سيد عبد الحفيظ في مران الأهلي بسبب منصبه الجديد واجتمع بأحد اللاعبين؟ ماذا سيكون موقف خالد بيبو وماذا من الممكن أن يقال من أخبار عن هذا الأمر، سيد عبد الحفيظ رفض هذه الفكرة خوفًا على خالد بيبو».