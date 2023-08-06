بعد موسم استثنائي.. شاهد نجوم الأهلي يستمتعون في عطلة صيفية

شارك رامي ربيعة، لاعب النادي الأهلي، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر ربيعة في عطلة صيفية، رفقة نجوم النادي الأهلي، محمد مجدي افشة، وكهربا، وياسر ابراهيم.

وكان الأهلي نجح في تحقيق الفوز أمام المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتأهل المارد الأحمر بقيادة المدرب السويسري، إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر، ليواجه فريق إنبي ضمن منافسات دور النصف النهائي من البطولة.

وحرص المدرب السويسري على منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 3 أسابيع حيث يعود الفريق للظهور يوم 24 أغسطس الجاري لخوض مرانه الأول على ملعب التتش بالجزيرة.