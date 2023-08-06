أمريكا تدين هجومين إسرائيليين أوديا بحياة فلسطيني وإسرائيلي وتدعو إلى وقف العنف

أدانت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، الأحداث العنيفة التي اندلعت أمس السبت، والتي أودت بحياة فلسطيني وإسرائيلي، داعية إلى وضع حد لأعمال العنف.

وقالت مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع لوزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة تدين "بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في تل أبيب والذي أسفر عن مقتل شخص وجرح اثنين آخرين".

وفي تغريدة على حسابه الرسمي في منصة إكس، تويتر سابقا، دان المكتب أيضا "الهجمات الإرهابية الأخيرة الأخرى ضد الإسرائيليين"، معربا عن تعازيه لأسر الضحايا.

كما أدانت الخارجية الأميركية "بشدة الهجوم الإرهابي الذي شنه أمس مستوطنون إسرائيليون متطرفون وأودى بحياة شاب فلسطيني يبلغ من العمر 19 عاما في قرية برقة شرق رام الله".

وقال مكتب شؤون الشرق الأدنى في تغريدة على منصة إكس إن الولايات المتحدة تعرب عن عميق تعازينا لعائلته وأحبائه.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الجمعة، في بيان استشهاد الشاب قصي جمال معطان (19 عاما) برصاص مستوطنين في قرية برقة" شرق رام الله.