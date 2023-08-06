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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدام ناري بين مانشستر سيتي وآرسنال في كأس الدرع الخيرية.. اليوم

مانشستر سيتي ضد آرسنال
مانشستر سيتي ضد آرسنال

يلتقي فريق مانشستر سيتي نظيره آرسنال، اليوم الأحد، في تمام السادسة مساء، على ملعب ويمبلي في كأس الدرع الخيرية.

ويطمح كل مانشستر سيتي وآرسنال عن بداية مثالية للموسم الجديد  بالتتويج بالدرع الخيرية أول ألقاب الموسم الجديد 2023-2024.

ويأمل آرسنال في مصالحة جماهيره بعد إنهاء الموسم الماضي دون حصد لقب على الأقل رغم الأداء الرائع، في المقابل يدخل مانشستر سيتي لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الثلاثية التاريخية (الدوري الإنجليزي - كأس الاتحاد الإنجليزي - دوري أبطال أوروبا).

وتشهد مباراة اليوم صراعا خاصا بين الأستاذ والتلميذ، حيث كان ميكيل أرتيتا مساعدا لبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، قبل أن ينتقل لتدريب آرسنال.

وتقام بطولة كأس الدرع الخيرية بين بطل الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الموسم الماضي، ولكن مع حصد مانشستر سيتي البطولتين تم اللجوء إلى وصيف بطل البريميرليج لتحديد المنافس الثاني وهو آرسنال.

وأبرم مانشستر سيتي صفقة من العيار الثقيل قبل مواجهة آرسنال، إذ تعاقد مع الكرواتي جوسكو جفارديولا قادما من لايبزيج الألماني.

وكلفت صفقة جفارديول خزينة مانشستر سيتي نحو مليون يورو حسبما أكدت تقارير صحفية إنجليزية، ليصبح الدولي الكرواتي أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم.

يذكر أن ليفربول هو بطل كأس الدرع الخيرية العام الماضي، حيث فاز على مانشستر سيتي بنتيجة 3-1,

مانشستر سيتي أرسنال كأس الدرع الخيرية أرتيتا جوارديولا

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