إذا كنت تبحثين عن طرق جديدة للحلويات نقدم لكي اليوم طريقة عمل دانيت منزلي

المقادير

2 كأس حليب سائل

2 ملعقة طعام نشا

4 ملعقة طعام سكر

100 غ برش شوكولاته

2 ملعقة طعام كاكاو

طريقة التحضير

نضع في طنجرة كلاً من الحليب السائل والسكر ونحرك جيداً .

نضيف النشا والكاكاو ونحرك حتى تمتزج المكونات جيداً مع بعضها .

نضع الطنجرة على النار مع الاستمرار بالتحريك حتى نتخلص من التكتلات .

بعد أن يغلي المزيج ويثقل قوامه نرفع الطنجرة من النار .

نضيف برش الشوكولاته ونحرك حتى تذوب تماماً بالمزيج الساخن .

نسكب الدانيت المنزلي في كاسات التقديم ونتركه حتى يبرد ثم نضعه في البراد ونقدمه