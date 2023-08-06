إذا كنت تبحثين عن طرق جديدة للحلويات نقدم لكي اليوم طريقة عمل دانيت منزلي
المقادير
2 كأس حليب سائل
2 ملعقة طعام نشا
4 ملعقة طعام سكر
100 غ برش شوكولاته
2 ملعقة طعام كاكاو
طريقة التحضير
نضع في طنجرة كلاً من الحليب السائل والسكر ونحرك جيداً .
نضيف النشا والكاكاو ونحرك حتى تمتزج المكونات جيداً مع بعضها .
نضع الطنجرة على النار مع الاستمرار بالتحريك حتى نتخلص من التكتلات .
بعد أن يغلي المزيج ويثقل قوامه نرفع الطنجرة من النار .
نضيف برش الشوكولاته ونحرك حتى تذوب تماماً بالمزيج الساخن .
نسكب الدانيت المنزلي في كاسات التقديم ونتركه حتى يبرد ثم نضعه في البراد ونقدمه