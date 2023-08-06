أمطار غزيرة تغرق مقاطعة روسية

أعلنت شرطة المرور بمقاطعة سفيردلوفسك الروسية أن المياه غمرت عدة شوارع في عاصمة المقاطعة يكاترينبورج بعد أمطار غزيرة هطلت على المنطقة.

وذكرت شرطة المرور في بيان صدر عنها اليوم الأحد: "غمرت المياه شارع شيفسكايا بسبب الأمطار، وتم فرض قيود على حركة المرور".

وحسب “روسيا اليوم”، أضاف البيان أن سوء الأحوال الجوية أسفر عن انقطاع الكهرباء في بعض أحياء المدينة، لافتة إلى أن إشارات المرور لا تعمل في بعض التقاطعات.

وحذرت الأرصاد الجوية بالمقاطعة من خطر عواصف رعدية وأمطار غزيرة وبرد، مصحوبة برياح شديدة تصل سرعتها إلى 25 مترا في الثانية حتى نهاية اليوم.